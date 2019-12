'Casemiro của Indonesia' - mối đe doạ với Việt Nam

Asnawi (áo đỏ) được so sánh với Casemiro: Khi chơi ở vị trí hậu vệ phải, Asnawi từng được so sánh với Alexander Arnold và Dani Carvajal. Nhưng đó không phải là lần duy nhất. Từ năm 2017, khi đánh giá vị trí tiền vệ, nhiều chuyên gia so sánh Asnawi với Casemiro. Giống danh thủ của Real Madrid, ngôi sao 20 tuổi là một bóng ma phòng ngự đối với cầu thủ bên kia chiến tuyến.