Sẽ trục vớt xe tăng ở bãi biển Quy Nhơn

Gia LaiXác xe tăng bất ngờ lộ ra khi thủy triều rút tại bãi biển Quy Nhơn sẽ được khoanh vùng, xử lý vật liệu nổ và lập phương án trục vớt.

Thông tin được đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cho biết ngày 22/4, sau khi cơ quan chức năng xác định vật thể trồi lên bãi biển Quy Nhơn khi triều rút là xác xe tăng.

Xác xe tăng đã mất tháp pháo, thân bị gỉ sét, ăn mòn và phủ rêu nằm cách bờ khoảng vài chục mét được anh Lương Quốc Cường, 31 tuổi phát hiện trong lúc chạy bộ trên đường Xuân Diệu, dọc bờ biển 5 ngày trước. Hình ảnh sau đó được anh đăng tải lên mạng xã hội.

Xác xe tăng trồi lên bãi biển Quy Nhơn khi thủy triều rút. Ảnh: Quốc Cường

Theo ông Sơn, trước mắt, lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách tại khu vực bãi biển đoạn đầu đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn).

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sẽ chủ trì rà soát, xác định vị trí, khoanh vùng bảo vệ, đồng thời kiểm tra, xử lý vật liệu nổ nếu có, trước khi lập phương án trục vớt. Thời gian thực hiện chưa xác định do phụ thuộc thủy triều. Kinh phí dự kiến khoảng 200-300 triệu đồng.

Bờ biển Quy Nhơn. Ảnh: Kim Thi

Năm 2007, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định (nay thuộc Gia Lai) từng trục vớt một xe tăng M41 và hai nòng pháo gần khu vực trên. Các phương tiện được xác định thuộc một đơn vị thiết giáp của Sư đoàn 22 quân đội Việt Nam Cộng hòa, bị phá hủy trong quá trình rút lui ngày 31/3/1975 tại cảng quân sự Quy Nhơn. Một số bộ phận khi đó hư hại nặng, không thể trưng bày.

Kim Thi