Sẽ thành lập trường Đại học Việt Nam tại Lào

Việt Nam và Lào sẽ hợp tác thành lập trường Đại học Việt Nam tại Lào, ưu tiên một số lĩnh vực như khoa học tự nhiên, sư phạm, công nghệ, máy tính.

Nội dung nằm trong bản ghi nhớ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào ngày 5/2, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết trường đại học này sẽ hoạt động phù hợp với pháp luật của Lào và các điều ước quốc tế liên quan. Chương trình được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tiễn của nước này, ưu tiên các lĩnh vực như khoa học tự nhiên, khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, kinh doanh và quản lý, công nghệ - kỹ thuật, máy tính và công nghệ thông tin, Việt Nam học, Lào học và các ngành phù hợp khác.

Hai bên thống nhất phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng đề án thành lập trường, bao gồm cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ cấu tổ chức, cơ chế quản trị và lộ trình phát triển; đồng thời thành lập nhóm công tác chung để triển khai các nội dung hợp tác.

Dự kiến, đây sẽ là đại học đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài.

Ngoài ra, Việt Nam bàn giao cho Lào 27.500 cuốn sách dạy tiếng Việt từ lớp 1 đến 12, cùng 1.000 cuốn sổ tay hướng dẫn tích hợp nội dung lịch sử mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Kim Sơn và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào - Thongsalith Mangnomek còn trao đổi việc ký bản ghi nhớ hợp tác dạy tiếng Lào tại Việt Nam, tăng cường dạy tiếng Việt và đưa học sinh Lào sang học tập tại các trường phổ thông nội trú của Việt Nam. Văn bản dự kiến được ký kết trong quý I.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Việt Nam sẽ triển khai thí điểm dạy tiếng Lào tại 9 trường phổ thông thuộc 9 tỉnh biên giới giáp Lào vào năm nay. Bộ trưởng Giáo dục Việt Nam và Lào trao các văn kiện hợp tác giáo dục dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: MOET Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5/9/1962. Vào tháng 2/2019, hai bên thống nhất nâng mức từ "quan hệ hữu nghị truyền thống" lên "quan hệ hữu nghị vĩ đại". Tổng Bí thư Tô Lâm hôm nay đến Lào, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết chuyến thăm mang ý nghĩa rất quan trọng với quan hệ Việt Nam - Lào, nhất là trong việc đề ra định hình cục diện hợp tác, phát triển giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Dương Tâm