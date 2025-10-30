VnExpress Trở về Giải trí
Vietnam iContent 2025
Hạng mục: Nhà sáng tạo số

Schannel

Tổ chức sáng tạo nội dung của năm

Khởi đầu từ kênh YouTube chuyên về công nghệ, đến nay Schannel trở thành một trong những công ty truyền thông giải trí lớn tại Việt Nam, sở hữu hơn 30 kênh trong hệ thống, 15 triệu người theo dõi trên các nền tảng và hơn 400 triệu lượt xem mỗi tháng.

Với đội ngũ hơn 50 nhà sáng tạo nội dung, Schannel định hướng xây dựng hệ sinh thái đa dạng gồm các kênh về đời sống, công nghệ, thời trang, ẩm thực, xe và du lịch.

Từ loạt video đánh giá thiết bị điện tử ban đầu, đơn vị mở rộng sang nhiều mảng mới như Schannel Food - chuyên mục ẩm thực; Chuyện Nhà Schannel - series chia sẻ hậu trường, đời sống đội ngũ sáng tạo; S-Lab - bàn luận xu hướng công nghệ. Kênh duy trì tinh thần trẻ trung, gần gũi, lan tỏa các giá trị nội dung hữu ích và tích cực đến người xem.

Không chỉ sản xuất video, Schannel còn là nơi ươm mầm các nhà sáng tạo mới, kết nối doanh nghiệp với giới trẻ thông qua loạt dự án truyền thông hiện đại. Đơn vị cũng đồng hành nhiều chiến dịch, sự kiện truyền thông của đất nước lẫn cơ quan chức năng, thể hiện vai trò ngày càng rõ nét trong lĩnh vực truyền thông số.

Với hơn 7 năm kinh nghiệm hợp tác cùng hàng trăm thương hiệu, công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước, Schannel hiện là một trong những đối tác uy tín ở chiến lược quảng bá trực tuyến.

Các hoạt động hợp tác tập trung ở ba mảng chính: sáng tạo nội dung, quản lý tài năngtổ chức sự kiện.

Ở mảng sáng tạo nội dung, Schannel sản xuất video theo yêu cầu, hỗ trợ quay dựng hình ảnh, phân phối đa nền tảng và quản lý bản quyền số.

Trong lĩnh vực quản lý tài năng, đơn vị đồng hành cộng đồng sáng tạo phát triển thương hiệu cá nhân, xây dựng người hâm mộ và quản lý nội dung mạng xã hội.

Ngoài ra, Schannel còn đảm nhận lập kế hoạch, tổ chức và điều hành sự kiện trực tuyến, trực tiếp hoặc phát sóng, đồng thời mở rộng hệ thống website thành viên nhằm hình thành mạng lưới sáng tạo toàn diện.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng Schannel không chỉ là công ty truyền thông mà còn là cộng đồng sáng tạo trẻ trung, gắn kết, nơi những ý tưởng mới được nuôi dưỡng và lan tỏa đến hàng triệu người.

