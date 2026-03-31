Scaloni: 'Messi nên tận hưởng World Cup, không cần vô địch'

ArgentinaHLV Lionel Scaloni khuyên đội trưởng Lionel Messi gạt bỏ áp lực về thành tích và khả năng cống hiến để tham dự World Cup 2026.

Messi vẫn chưa chắc về khả năng dự World Cup vào tháng 6 sắp tới. Tiền đạo sắp 39 tuổi dường như băn khoăn rằng bản thân không còn đủ động lực và thể lực để giúp Argentina bảo vệ chức vô địch. Anh cũng không muốn chiếm chỗ của những cầu thủ trẻ, khao khát và có khả năng cống hiến tốt hơn.

Tuy nhiên, Scaloni vẫn ủng hộ Messi. Khi được hỏi về cơ hội cho cầu thủ từng năm lần dự World Cup tiếp tục góp mặt, HLV tuyển Argentina trả lời: "Điều quan trọng là cậu ấy đến và tận hưởng, nếu cuối cùng cậu ấy quyết định đến. Khi bạn ngừng chơi bóng, tất cả những giải đấu, đặc biệt là World Cup, đều là những khoảnh khắc không thể nào quên. Tôi từng nói rằng Messi không cần vô địch World Cup, và bây giờ khi đã vô địch, thì càng không cần vô địch nữa. Tất cả mọi người, không chỉ người Argentina, đều muốn xem cậu ấy thi đấu. Cậu ấy chỉ cần đến và tận hưởng".

Messi chơi trận giao hữu Argentina thắng Mauritania 2-1 hôm 27/3. Ảnh: Reuters

Scaloni cũng cho biết đã có phần lớn danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026. Ông sẽ quyết phần còn lại dựa trên màn trình diễn từ nay đến giữa tháng 6 và một số điều kiện khác.

Argentina vừa gây thất vọng khi chỉ thắng Mauritania, đội xếp thứ 115 FIFA, với tỷ số 2-1 trong trận giao hữu hôm 27/3. Scaloni thừa nhận các học trò chơi tệ, và coi trận này là một dấu hiệu cảnh báo. Nhưng mặt khác, ông vui vì thái độ của các cầu thủ. "Họ nhận ra bản thân chơi không tốt, và đó là một dấu hiệu tốt. Khi chơi không tốt, điều quan trọng là nhận ra và sửa chữa", Scaloni nói thêm.

Ngày 31/3, Argentina sẽ giao hữu với Zambia. Theo Scaloni, Messi sẽ đá chính, sau khi chỉ vào sân từ hiệp hai trận gặp Mauritania. Ông cũng sẽ tiếp tục thử nghiệm các cầu thủ trẻ như Nico Paz hay Franco Mastantuono.

Argentina còn hai trận giao hữu với Australia và Serbia vào đầu tháng 6. Sau đó, nhà đương kim vô địch World Cup sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ vương miện ở bảng J với Algeria, Áo và Jordan.

Mới có hai đội bảo vệ được chức vô địch World Cup trong lịch sử, là Italy năm 1938 và Brazil 1962. Argentina sẽ là đội thứ ba làm được điều này, nếu đăng quang năm 2026. Trong trận chung kết World Cup 2022, Messi và đồng đội thắng Pháp trên loạt đá luân lưu.

Thanh Quý (theo Ole)