Sau những chuyến đi, tôi vẫn mong có một nơi để trở về

Tôi 35 tuổi, sống và làm việc tại Hải Phòng trong lĩnh vực du lịch. Là người sống giản dị, thích khám phá những vùng đất mới và trân trọng những giá trị gia đình. Hy vọng có thể gặp một người chân thành để cùng chia sẻ những điều bình dị của cuộc sống.

Ở tuổi 35, sau vài chặng đường của cuộc sống, tôi nhận ra rằng điều mình mong muốn trong tình yêu không phải là những điều quá lớn lao. Chỉ đơn giản là có một người để cùng chia sẻ những câu chuyện nhỏ mỗi ngày, cùng đi qua những ngày bình thường nhưng ấm áp và bình yên.

Tôi từng lập gia đình và hiện có một cô con gái nhỏ - niềm vui và cũng là động lực lớn nhất trong cuộc sống của tôi. Sau những trải nghiệm đã qua, tôi hiểu rằng một mái ấm không cần quá hoàn hảo, chỉ cần có sự chân thành, tôn trọng và đủ bao dung dành cho nhau.

Sau ly hôn, tôi cũng từng mở lòng với một mối quan hệ mới. Dù không đi đến một cái kết trọn vẹn, trải nghiệm đó giúp tôi hiểu rằng trong tình cảm, sự chân thành và rõ ràng luôn là điều rất đáng trân trọng.

Hiện tôi sống và làm việc tại Hải Phòng - một thành phố biển không quá ồn ào nhưng đủ bình yên để mỗi ngày trở về. Công việc của tôi trong lĩnh vực du lịch nên có cơ hội đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều con người và khám phá thêm nhiều vùng đất đẹp của Việt Nam. Phần lớn công việc là làm việc với khách nước ngoài, nhờ vậy tôi có dịp lắng nghe nhiều câu chuyện, góc nhìn khác nhau và học hỏi thêm nhiều điều thú vị về cuộc sống cũng như văn hóa ở nhiều nơi trên thế giới.

Thỉnh thoảng, khi có thời gian, tôi thích tự thưởng cho mình những chuyến đi nho nhỏ. Có khi là cùng con gái, có khi chỉ một mình để đổi gió, ngắm cảnh, nấu những món ăn mình yêu thích và nạp lại năng lượng sau những ngày bận rộn.

Ngoài công việc, tôi có vài sở thích khá giản dị. Tôi thích nấu ăn, thích những chuyến đi biển, khám phá các hòn đảo, trekking hoặc đơn giản là đến một vùng đất mới để cảm nhận cuộc sống ở đó. Những lúc rảnh rỗi, tôi cũng thích tìm một quán cà phê yên tĩnh để đọc vài trang sách hoặc xem những video thú vị trên YouTube.

Tôi là người khá điềm đạm, sống giản dị và coi trọng gia đình. Bạn bè thường nhận xét tôi là người biết lắng nghe, đôi khi có chút hài hước khi đã thân quen. Tôi cũng có phần hướng nội và khá nghiêm túc trong một số việc, nhưng lại thích những niềm vui rất đời thường như một buổi cà phê trò chuyện thoải mái hay một bữa cơm ấm cúng sau một ngày làm việc.

Tôi hy vọng sẽ gặp được một người phụ nữ chân thành, sống tình cảm và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Tôi thường có thiện cảm với những người phụ nữ năng động, nhẹ nhàng, biết trân trọng bản thân cũng như gia đình. Nếu chúng ta có thêm một vài sở thích chung trong cuộc sống thì đó sẽ là điều rất vui.

Cuộc sống giống như một hành trình, tôi đã đi qua một vài chặng đường và vẫn tin rằng phía trước sẽ còn nhiều điều tốt đẹp. Nếu một ngày nào đó bạn cũng muốn có một người cùng đi dạo biển, uống một ly cà phê yên tĩnh hay đơn giản là cùng nấu một bữa cơm nhỏ sau một ngày làm việc, biết đâu chúng ta có thể bắt đầu từ một cuộc trò chuyện.

Và biết đâu, sau buổi gặp gỡ ấy, bạn sẽ thấy mình ngoài đời cũng giản dị như những gì mình đã chia sẻ ở đây.

