Sau nhiều năm 'đi bụi' một mình, anh muốn gặp em

Anh khá hiền lành, ngay cả con ruồi cũng không nỡ đập chết; vì có hai má lúm đồng tiền nên anh hay cười và làm mọi người vui.

Xin chào mọi người trong góc nhỏ thân thương này. Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để đọc đôi dòng thư của mình nhé. Mến chúc mọi người có ngày làm việc đầu tuần may mắn, vui vẻ và ấm áp. Con gấu chỉ ngủ đông trong vòng sáu tháng nhưng anh (cho phép gọi anh cho gần gũi nha) ngủ đông đến nay cũng gần được hai năm; thời gian ngắn ngủi so với một đời người nhưng quá dài cho một người có trái tim luôn thổn thức, muốn yêu và được yêu. Đại dịch 2020 ập đến làm công việc kinh doanh của anh sụp đổ, dồn tất cả vốn liếng còn lại và tiền lương làm thiết kế ở Nhật hiện có đầu tư vào chứng khoán.

Gần hai năm anh cứ mua là thắng, nghĩ mình giỏi giang, xem nhẹ mọi thứ. Đang trên đà sắp đạt tự do tài chính thì FED tăng lãi suất, dòng tiền giá rẻ không còn. Giá cổ phiếu ngày càng trượt dài, mua cổ thì từ ngày nó có giá chỉ từ 30-40 nghìn đồng/cổ phiếu sau đó gia tăng lên gần 120 nghìn đồng, không chịu bán để rồi nó trượt dài về còn 10-12 nghìn đồng. Tất cả tiền mặt gần như mất hết trơn, dù lúc đó bạn gái cũng bảo rằng về em nuôi (nhà bạn gái lúc đó cũng có điều kiện). Cái tôi ngút trời lúc đó làm chi cho phép anh chịu thất bại. Để vượt qua giai đoạn khó khắn đó anh lao đầu vào làm việc và học tập. Có những ngày làm việc đến 18, 20 tiếng, bạn gái cũng bận rộn vì mới thăng chức.

Vì yêu xa, hai người không có nhiều thời gian cho nhau, cảm nhận tình yêu ngày càng nhạt dần, cộng áp lực thành công nên anh chủ động chia tay. Có những lúc rảnh rỗi ngồi nghĩ lại sao anh có thể có những phút giây nông nổi vậy, nhưng những người phá sản thì khó đòi hỏi họ chu toàn được. Sau hai năm người yêu cũ đã có người yêu, anh cũng ổn định về cảm xúc, tinh thần và kinh tế. Trái tim rộng mở để đón nhận tình yêu mới. Anh giờ đầu tư đa dạng hơn như bất động sản, chứng khoán, ngoại tệ..., không còn bỏ trứng một giỏ như xưa, quan trọng là anh đã trưởng thành hơn, không có những quyết định dựa theo cảm xúc nóng vội để rồi phải luyến tiếc nữa.

Anh sinh năm 1992, chiều cao vừa đủ, tầm 1m65, quê Nghệ An, khá xa so với những người ở miền Bắc hay miền Nam nhưng gần với một tấm vé máy bay hay cần một lý do. Vì làm tự do nên không nặng vấn đề gặp nhau ở đâu hay sống ở đâu, miễn đồng lòng và hai người thấy vui vẻ là được.

Về tính cách: Anh hiền nhưng không ngoan lắm vì biết uống rượu bia tàm tạm, thích ngồi nhậu hay ngồi uống trà đàm đạo về sách hay về lịch sử. Biết mọi thể loại đánh bài và thích nhất là bài poker (đánh giải trí thôi). Anh có thể chơi mọi loại thể thao vận động như bóng đá, cầu lông, trừ bơi lội.

Sở thích: Thích đi lang thang, du lịch bụi, từng đi xuyên Nhật Bản và nhiều tỉnh ở Việt Nam. Kế hoạch là đi phượt Đông Dương, xa hơn là đi vòng quanh thế giới. Sau nhiều năm đi bụi một mình, rất muốn tìm một người đồng hành để san sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn.

Ước mơ: Xây dựng một nhà máy sản xuất, mua một con xe tải chở sách cũ lang thang đến các vùng quê nghèo để tặng các em nhỏ.

Về người thương: Không có yêu cầu gì vì mọi yêu cầu đều vô nghĩa khi gặp đúng người thương. Có thể đã ly hôn, mẹ đơn thân hay nguời theo một tôn giáo nào đó đều được (miễn là không ép anh phải theo đạo khi yêu hay cưới). Vì trong tâm anh có đạo, anh thích được tự do không ràng buộc. Cảm ơn những ai đã quan tâm, nếu thấy phù hợp và muốn cho nhau cơ hội thì hãy gửi thư cho anh. Anh hứa sẽ trả lời thư mọi người. Một lần nữa xin cảm ơn.

