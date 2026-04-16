Sau mổ trĩ nên kiêng gì để nhanh hồi phục?

Người sau mổ trĩ cần hạn chế thức ăn cay nóng, dầu mỡ, chế biến sẵn, đồ uống có gas, chất kích thích để vết mổ nhanh lành và giảm đau.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết sau phẫu thuật trĩ, bệnh nhân cần tuân thủ chế độ ăn uống khoa học để nhanh chóng hồi phục. Dưới đây là 3 nhóm thực phẩm cần hạn chế hấp thụ vì nguy cơ gây viêm nhiễm.

Đồ ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ

Các món cay, nóng chứa capsaicin, gây cảm giác nóng rát khi ăn. Các loại gia vị như ớt, tiêu, gừng và mù tạt có thể làm nóng trong người, đổ mồ hôi, khiến vết thương chậm phục hồi.

Các món chiên rán nhiều dầu mỡ gây đầy hơi, khó tiêu, tăng nguy cơ viêm nhiễm sau mổ trĩ. Ở người bệnh cơ địa nhạy cảm, những loại thực phẩm này có thể khiến vết mổ bị kích ứng lâu lành.

Người vừa cắt trĩ xong cần kiêng, hạn chế tối đa thực phẩm cay nóng, nhiều dầu mỡ để tránh gây kích ứng vùng tổn thương.

Thực phẩm chế biến sẵn, nhiều muối

Pizza, gà rán, khoai tây chiên, đồ hộp, xúc xích, thịt xông khói, mì ăn liền,... chứa hàm lượng muối, natri cao, ít chất xơ, giàu chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa. Các chất bảo quản và chất phụ gia còn gây kích ứng đường tiêu hóa, viêm đường ruột, từ đó làm chậm quá trình phục hồi. Người bệnh sau phẫu thuật điều trị trĩ nên ưu tiên thực phẩm tươi, ít gia vị, nấu tại nhà để kiểm soát tốt hàm lượng muối, chất béo.

Đồ uống có gas, cà phê, rượu bia

Những đồ uống này kích thích mạnh hệ tiêu hóa, lợi tiểu, khiến cơ thể mất nước nhanh, tăng nguy cơ táo bón. Cồn trong rượu bia và caffeine trong cà phê khiến vết thương khó liền và dễ sưng đau, nhất là trong vòng 24 giờ sau phẫu thuật. Người bệnh nên uống nước lọc, nước ép trái cây tươi (không thêm đường) hoặc nước dừa, bổ sung điện giải, hỗ trợ nhuận tràng tự nhiên.

Người bệnh nên ăn thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, khoai lang, trái cây. Người bệnh nên ưu tiên thực phẩm dễ tiêu, tránh gây sinh hơi, đầy bụng. Tình trạng tích tụ khí trong ruột có thể làm tăng áp lực vùng hậu môn gây đau rát và khó chịu. Bổ sung đầy đủ vi chất như vitamin C, kẽm, protein với lượng phù hợp, góp phần giúp vết thương nhanh lành, giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Uống đủ 1,5-2 lít nước mỗi ngày giúp làm mềm phân, thúc đẩy lưu thông máu nuôi dưỡng vùng mổ. Người bệnh có thể ngâm hậu môn bằng nước ấm để làm dịu cảm giác đau rát, đồng thời chườm lạnh (bọc khăn) lên vùng mổ khoảng 10 phút, vài lần mỗi ngày. Tuân thủ sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ để kiểm soát cơn đau hiệu quả.

Sau mổ, người bệnh tránh vận động sớm hoặc gắng sức để hạn chế nguy cơ chảy máu và tái phát. Tái khám định kỳ tại chuyên khoa tiêu hóa để theo dõi quá trình hồi phục và được tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp.

