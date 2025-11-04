Sau khi vợ mập mờ với nhiếp ảnh gia, lúc nào cô ấy cũng kiểm soát tôi

Vợ thường xuyên kiểm tra điện thoại của tôi, đọc tin nhắn, dò từng cuộc gọi, hỏi vặn tôi từng cái "like" trên mạng xã hội.

Với tôi, chuyện ngoại tình chưa bao giờ là điều quá nghiêm trọng, tôi tin rằng con người đôi khi có những phút yếu lòng, nhưng điều đó không có nghĩa họ không còn yêu bạn đời. Nhiều năm trước, tôi từng phát hiện vợ nhắn tin với một anh nhiếp ảnh, người thường chụp hình cho cô ấy. Tin nhắn toàn những lời yêu thương, nhớ nhung, nhưng tôi không làm ầm lên, chỉ bảo: "Nếu em thấy hợp, muốn đi cùng người đó, nói với anh một tiếng, anh ly hôn". Tôi nói thật lòng, vì bản tính tôi yêu nhưng không sở hữu.

Chục năm chung sống, chưa một lần tôi hỏi vợ đi đâu, với ai, mấy giờ về. Tôi luôn tin tưởng vợ, tin vào sự trưởng thành của người phụ nữ mình chọn. Thế nhưng, càng về sau, vợ tôi lại càng thay đổi, trở nên đa nghi, ghen tuông đến mức khiến tôi ngột ngạt.

Vợ thường xuyên kiểm tra điện thoại của tôi, đọc tin nhắn, dò từng cuộc gọi, hỏi vặn tôi từng cái "like" trên mạng xã hội. Có lần tôi về muộn vì họp công ty, cô ấy đứng đợi ở đầu ngõ. Sau đó vợ lấy điện thoại tôi, đọc được tin nhắn của đồng nghiệp nữ: "Anh về cẩn thận nhé", rồi gào lên, ném điện thoại xuống đất, khóc suốt đêm.

Ngay cả khi tôi gọi điện cho khách hàng nữ, cô ấy cũng đứng gần, lắng nghe. Có lúc, tôi đang nói chuyện với cô đồng nghiệp cũ qua điện thoại, vợ đứng ngoài hỏi to: "Anh nói chuyện gì thế" rồi khóc lặng, nói rằng tôi đã thay lòng. Tôi chỉ biết im lặng.

Cô ấy thường xuyên kiểm soát lịch trình của tôi, thậm chí gọi cho đồng nghiệp để "xác minh". Một người phụ nữ từng khiến tôi tin tưởng tuyệt đối, nay lại sống trong nỗi nghi ngờ triền miên. Tôi chẳng biết mình đã làm gì sai khiến cô ấy không còn tin. Nhiều lần tôi cố giải thích, thể hiện tình cảm để vợ bình tĩnh lại, nhưng dường như càng ngày vợ càng sợ mất tôi, ghen mù quáng. Tôi phải làm sao đây?

Nam Cường