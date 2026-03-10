Sau khi 'nhận' cái ngàn vàng của tôi, anh tiếp tục im lặng

Những lần liên lạc tiếp đó, anh chỉ muốn làm chuyện ấy; tôi từ chối nên anh hủy kết bạn trên mọi nền tảng mạng xã hội.

Tôi và anh biết nhau do anh là khách hàng của công ty tôi. Trước đó với tôi, anh không có chút ấn tượng gì. Mãi đến khi tôi bình luận hình của anh trên zalo mới bắt đầu chú ý đến anh. Tôi thấy anh là một người đàn ông rất tốt, có trách nhiệm, rất biết cách quan tâm người khác. Tôi cảm giác anh cũng có thiện cảm với mình, ngược lại tôi cũng vậy. Mãi đến một ngày, biết tôi cùng bạn trai cũ về đám cưới một người bạn chung của cả hai, anh tự động cắt liên lạc chỉ vì nghĩ tôi còn tình cảm với tình cũ.

Trong suốt thời gian anh im lặng, chúng tôi vẫn gặp nhau, làm việc cùng. Tôi hỗ trợ anh trong công việc bằng tất cả những gì có thể, không hẳn vì đó là khách hàng của công ty mà vì tôi có tình cảm với anh. Sau một thời gian anh lại tỏ ra bình thường với tôi như trước kia, tôi rất vui vì điều ấy. Anh cũng thừa biết tôi có tình cảm với anh. Ngược lại anh chưa một lần nói yêu tôi. Anh nói mến và quý tôi thôi. Trong đầu tôi có những suy nghĩ trái chiều nhưng thấy thế là đủ. Những lúc anh cần, tôi luôn có mặt. Ngược lại, những lúc tôi cần, anh chưa bao giờ có mặt, lúc nào cũng bận hoặc bảo mệt quá không qua được.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi trao anh thứ quý giá nhất của người con gái. Sau lần đó anh tiếp tục im lặng. Những khi liên lạc với tôi, anh chỉ muốn làm chuyện ấy. Sau nhiều lần tôi từ chối, anh lại hủy kết bạn trên mọi nền tảng mạng xã hội. Tôi nhắn tin hỏi, vài ngày sau anh mới bảo do không sử dụng nữa nên hủy kết bạn. Tôi phải làm sao đây, giờ hoang mang lắm, có nên tiếp tục nữa hay không?

Quỳnh Hoa