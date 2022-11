Sáu đơn vị nước ngoài dự Liên hoan sân khấu thử nghiệm

Đoàn nghệ thuật của Hàn Quốc, Italy, Ấn Độ... tham gia Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm 2022 tại Hà Nội, Hải Phòng.

Sự kiện diễn ra từ ngày 15 đến 26/11, với sự góp mặt của sáu đoàn quốc tế: Yvua Arts ở Hàn Quốc, Singapore Raffles Music College của Singapore, Dhyaas Performing Arts ở Ấn Độ, Patch Theater của Ba Lan, Mass Foundation từ Pakistan và Tom Corradini Teatro của Italy.

Tại họp báo ngày 8/11, nghệ sĩ Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - cho biết các đơn vị nước ngoài đăng ký tham gia liên hoan phải gửi kịch bản và video vở diễn tới ban tổ chức. Hội đồng nghệ thuật chấm điểm dựa trên các tiêu chí: Yếu tố thử nghiệm, điểm mới và chất lượng tác phẩm. Sáu đơn vị được chọn theo số điểm từ cao xuống thấp. Theo bà Mùi, ban đầu dự kiến có ba đoàn của Trung Quốc tham dự nhưng buộc phải hủy do dịch bệnh.

Trích đoạn vở "Antigone" - LucTeam Trích đoạn vở "Antigone" tham gia liên hoan của Lucteam. Các tác phẩm được biểu diễn tại các rạp ở Hà Nội và Hải Phòng. Video: Lucteam

"Các đoàn đến từ những quốc gia có nền kịch nghệ phát triển, mang đậm hơi thở thời đại với những thử nghiệm độc đáo. Sự lịch lãm, sang trọng, hiện đại của nền nghệ thuật các nước châu Âu cùng những mảng miếng đầy giá trị bản sắc văn hóa của châu Á sẽ mang đến cho khán giả những điều thú vị", bà Mùi nói.

Ngoài ra, liên hoan thu hút 15 đơn vị nghệ thuật trong nước.

Nghệ sĩ Thúy Mùi tại họp báo. Ảnh: Hiểu Nhân

21 vở diễn thuộc nhiều thể loại, đề tài như: The Transparent Trap - Ấn Độ, Sea Stories - Ba Lan, The Painted Skin - Singapore, I Fratelli Lehman - Italy, Then there were none - Hàn Quốc, King of Nothing - Pakistan, Antigone - Lucteam, Trái tim người Hà Nội - Nhà hát Kịch Hà Nội, Giác - Chi hội Biểu diễn Nghệ thuật Thăng Long, Thượng thiên thánh mẫu - Nhà hát Cải lương Việt Nam và Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Lời thề - Đoàn nghệ thuật Múa rối Hải Phòng, Đối thoại âm dương - Hội Nghệ sĩ Sân khấu Hải Phòng...

Ban tổ chức dự kiến trao huy chương vàng, bạc cho các vở diễn và cá nhân nghệ sĩ. Ngoài ra, họ trao giải xuất sắc cho các cá nhân trong êkíp sáng tạo như: tác giả, đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ, biên đạo múa.

Liên hoan do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức định kỳ ba năm một lần, nhằm giao lưu nghệ thuật giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, nâng cao chất lượng, khuyến khích đổi mới, sáng tạo nền sân khấu.

Hiểu Nhân