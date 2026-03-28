Sau chụp X-quang phổi có cần CT để tầm soát ung thư?

Tôi đã chụp X-quang phổi, kết quả bình thường, nhưng tôi vẫn muốn chụp thêm CT phổi để tầm soát ung thư có được không? (Trịnh Tú, 50 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Chụp X-quang phổi được sử dụng rộng rãi để đánh giá nhanh bệnh lý tại phổi và lồng ngực. Phương pháp này có thể phát hiện các tổn thương lớn như tràn dịch màng phổi, đông đặc phổi, u kích thước lớn khoảng 1-2 cm trở lên.

Tuy nhiên, chụp X-quang có những hạn chế đáng kể, đặc biệt trong việc tầm soát ung thư phổi do dễ bỏ sót những nốt, tổn thương nhỏ dưới 1 cm hoặc tổn thương nằm sâu trong phổi. Hình ảnh trên phim chụp X-quang cũng không cung cấp thông tin chi tiết về cấu trúc bên trong của tổn thương, vùng đỉnh phổi hoặc trung thất.

Bạn chụp X-quang phổi cho kết quả bình thường không đồng nghĩa với việc loại trừ hoàn toàn bệnh lý. Song chỉ định chụp cắt lớp vi tính cần được cân nhắc dựa trên bối cảnh lâm sàng cụ thể.

Máy CT Somatom Force VB30 chụp CT phổi liều thấp để tầm soát ung thư phổi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nếu bạn không có triệu chứng hô hấp, không có yếu tố nguy cơ, thăm khám lâm sàng không phát hiện biểu hiện bất thường, bạn chưa cần chụp thêm CT phổi.

Trường hợp thuộc nhóm nguy cơ cao, hút thuốc lá lâu năm, gia đình từng có người bị ung thư phổi, thường xuyên hít khói thuốc thụ động, làm việc trong môi trường độc hại (amiăng, phóng xạ), bác sĩ có thể chỉ định bạn chụp CT phổi liều thấp (Low-dose computed tomography - LDCT) để tầm soát ung thư phổi. Phương pháp này hỗ trợ phát hiện ung thư phổi ở giai đoạn rất sớm, khi khối u còn nhỏ và chưa gây triệu chứng, có thể phát hiện khi tổn thương chỉ vài milimet.

Kỹ thuật LDCT sử dụng mức tia X thấp hơn so với CT thông thường, thời gian thực hiện nhanh, không xâm lấn. Vì vậy, nguy cơ gây hại do phơi nhiễm bức xạ từ tầm soát bằng LDCT rất thấp.

Nếu phim chụp CT liều thấp ghi nhận bất thường, bác sĩ sẽ cho bạn thực hiện thêm kiểm tra thăm dò cần thiết để có kết luận chính xác. Việc có cần chụp CT để tầm soát ung thư phổi hay không phải dựa trên đánh giá tổng thể giữa triệu chứng lâm sàng, yếu tố nguy cơ và chỉ định của bác sĩ.

ThS.BS Nguyễn Xuân Phong

Đơn vị Chẩn đoán hình ảnh

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy