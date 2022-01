Sáu bom tấn tỷ USD của Hollywood

"James Bond", "Fast & Furious"... là những thương hiệu hành động biểu tượng của Hollywood, thu về hàng tỷ USD tại phòng vé thế giới.

James Bond (7 tỷ USD)

007 là một trong những thương hiệu hành động lâu đời nhất thế giới. Các chuyên gia ước tính tổng doanh thu của franchise đạt trên 14 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại. Loạt phim khởi đầu bằng Dr. No (1962), kể về siêu điệp viên người Anh James Bond do Sean Connery thủ vai.

Trailer cuối cùng No Time To Die

Đến nay, thương hiệu trải qua 25 phần với ba lần thay nam chính. Tháng 12/2021, Daniel Craig góp mặt trong No Time To Die - dự án cuối cùng của tài tử với loạt phim. Tác phẩm thu về 774 triệu USD, vào top 10 phim ăn khách nhất năm ngoái.

Giới phê bình đánh giá điểm mạnh của James Bond ở hình ảnh chàng điệp viên lãng tử. Nhân vật khác xa các mẫu nam chính cơ bắp quen thuộc của thể loại hành động. 007 cũng được các chuyên gia thời trang đánh giá là biểu tượng của sự lịch lãm. Nhân vật luôn xuất hiện với những bộ âu phục được đặt riêng, lái dòng xe cổ Aston Martin... Ngoài ra, Bond luôn biết cách chinh phục các nhân vật nữ - điều khiến nhân vật trở thành biểu tượng nam tính trong nhiều năm qua.

Fast & Furious (6 tỷ USD)

Trailer 'Fast &Furious 9'

Fast & Furious là loạt bom tấn hái ra tiền bậc nhất Hollywood hiện nay mà không dựa trên truyện tranh sẵn có. Với phần một phát hành năm 2001, thương hiệu tập trung vào những giải đua xe phi pháp trong thế giới ngầm. Những phần gần đây, franchise chuyển hướng sang thể loại heist (phim trộm cướp) và điệp viên, với các phi vụ xuyên quốc gia của nhóm Dominic Toretto (Vin Diesel đóng chính).

Giới phê bình từng đánh giá Fast & Furious là một trong những thương hiệu hành động giàu tính sáng tạo bậc nhất Hollywood đầu thập niên 2000. Tuy nhiên, những tập phim sau này thường bị chê về chất lượng. Phần chín ra mắt giữa năm ngoái bị chê, chỉ đạt điểm trung bình 59% trên trang Rotten Tomatoes. Tuy nhiên, phim vẫn thành công tại phòng vé với doanh thu 726 triệu USD nhờ lượng người hâm mộ đông đảo toàn cầu. Thương hiệu phim sẽ kết thúc ở phần 11, với hai tập cuối do Justin Lin - nhà làm phim người Mỹ gốc Đài Loan - đạo diễn.

Transformer (4,84 tỷ USD)

Transformers: The Last Knight

Thương hiệu lấy cảm hứng từ dòng đồ chơi người máy cùng tên do Nhật Bản và Mỹ hợp tác sản xuất. Đạo diễn Michael Bay góp công xây dựng tên tuổi của loạt phim trong năm phần đầu. Các tác phẩm thu hút với tạo hình của dàn robot và những cảnh hành động hoành tráng, kỹ xảo đẹp mắt.

Giới phê bình đánh giá thành công của Transformer có ảnh hưởng lớn tới dòng hành động giai đoạn cuối thập niên 2000. Hollywood chi nhiều tiền hơn cho các phim lấy cảm hứng từ đồ chơi trẻ em như, là bước đệm cho nhiều thường hiệu Trolls, G.I. Joe, The Lego Movie... ra đời.

Tuy nhiên, thương hiệu dần hụt hơi những năm gần đây khi các tác phẩm Bumblebee (2018), Transformers: The Last Knight (2017) chịu lỗ tại phòng vé. Năm ngoái, hãng Paramount khởi quay phần tiếp theo Transformers: Rise of the Beasts, dự kiến phát hành năm 2023 nhằm tìm lại thành công cho loạt phim.

Mission Impossible (3,5 tỷ USD)

Tom Cruise diễn cảnh mạo hiểm trong Mission: Impossible 6

Mission: Impossible do Tom Cruise sản xuất và đóng chính, lấy cảm hứng từ series truyền hình ăn khách cùng tên thập niên 1960 của kênh CBS. Tài tử vào vai Ethan Hunt, một điệp viên thuộc tổ chức IMF - đơn vị chuyên thực hiện những nhiệm vụ không tưởng của chính phủ Mỹ. Trải qua sáu phần phim, thương hiệu chi ra khoảng 828 triệu USD và thu về hơn 3,5 tỷ USD.

Tom Cruise mới hoàn thành việc ghi hình cho phần bảy, ấn định lịch ra rạp vào tháng 9. Tài tử 60 tuổi hiện bắt tay vào sản xuất phần tám, dự kiến phát hành vào giữa 2023.

Terminator (2,1 tỷ USD)

Terminator: Dark Fate - chương mới của loạt phim Kẻ hủy diệt

Ra mắt lần đầu năm 1984, thương hiệu xoay quanh câu chuyện về robot Kẻ hủy diệt (Arnold Schwarzenegger đóng). Gã được cử từ tương lai trở về thập kỷ 1980 để giết Sarah Connor - người sẽ sinh ra vị anh hùng cứu nhân loại khỏi sự thâu tóm của trí tuệ nhân tạo. Dù có kinh phí thấp (khoảng 6,4 triệu USD), phần một Terminator trở thành hiện tượng phòng vé với doanh thu hơn 78 triệu USD.

Bộ phim được khen ngợi nhờ kịch bản mới lạ so với thể loại khoa học viễn tưởng, hành động cùng thời. Nhiều khán giả cũng khen ngợi tạo hình của Schwarzenegger trong vai robot sát thủ. Năm 2008, Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ xếp hạng tác phẩm thuộc dạng bảo tồn vì có ý nghĩa về mặt văn hóa, lịch sử, thẩm mỹ trong ngành điện ảnh. Thành công của phần một cũng biến Terminator thành thương hiệu giải trí với nhiều sản phẩm đồ chơi, truyện tranh ăn theo, nâng tổng doanh thu lên mức hơn 3 tỷ USD.

The Matrix (1,7 tỷ USD)

Trailer Ma trận 4 (The Matrix) trailer cuối

Ra mắt cuối thập niên 1990, thương hiệu được đánh giá là tượng đài của thể loại phim hành động, khoa học viễn tưởng. Kịch bản xoay quanh Neo (Keanu Reeves đóng) mắc kẹt trong thế giới ảo tên Ma Trận, nơi trí tuệ nhân tạo (AI) vươn lên nắm quyền cai trị. Anh lãnh đạo đội quân giải phóng chiến đấu với mong ước đòi lại tự do cho nhân loại.

Phần phim đầu tiên gây tiếng vang lớn, đoạt bốn giải Oscar các hạng mục kỹ xảo, dựng phim, âm thanh và chỉnh âm. Hai phần tiếp theo The Matrix Reloaded và The Matrix Revolutions đều ra mắt năm 2003 không được đánh giá cao nhưng vẫn thành công thương mại. Loạt phim cũng mở ra hàng loạt trò chơi điện tử, hoạt hình ăn theo. Các chuyên gia tài chính ước tính tổng sản phẩm thuộc thương hiệu The Matrix trị giá khoảng 3 tỷ USD, đã tính cả doanh thu phòng vé.

Năm 2021, hãng Warner Bros. phát hành phần phim thứ tư - The Matrix Resurrections. Tác phẩm không đạt thành công như mong đợi, chỉ thu về khoảng 140 triệu USD toàn cầu. Theo Screen Rant, nguồn tin nội bộ của Warner Bros. cho biết hãng không còn hứng thú đầu tư cho tập phim tiếp theo.

Đạt Phan