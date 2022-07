Sau 30 tuổi, anh sẽ cưới người 'rất ra gì'

Anh - chàng trai giữa lưng chừng xuân (30 tuổi chưa VAT), một người đàn ông của gia đình dù khá bận rộn với bộn bề cuộc sống.

Anh sống và làm việc tại TP HCM, ngoại hình cân đối, cao 1,73 m, nặng 68 kg, không hút thuốc, biết uống rượu bia nhưng chỉ uống lúc cần thiết. Khuôn mặt anh hiền, ít nói, bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng nội tâm là người tình cảm, ấm áp. Công việc, thu nhập ổn định, cầu tiến và luôn phấn đấu.

Quan điểm tình yêu: Anh nghĩ rằng mọi mối quan hệ đều được xây dựng bằng niềm tin, sự yêu thương, trân quý lẫn nhau, ở đâu đó có cả sự hy sinh thì mối quan hệ đó mới bền vững được. Tình yêu đối với anh cũng như thế. Anh nghĩ cốt lõi của tình yêu là hướng đến hạnh phúc và kiến tạo những giá trị tốt đẹp cho nhau. Yêu là biết buông bỏ; yêu là can đảm; yêu là nhường ánh hào quang cho người ấy và yêu đôi lúc giống như những hòn than đang âm ỉ trên bếp than hồng.

Sở thích: Cà phê với bạn bè, thích du lịch biển, bẩm sinh có chút khéo tay nên thích tự setup nhà cửa, yêu động vật và thường nghe những bản tình ca lãng mạn.

Qua bài viết, mong tìm được em - một nửa của đời anh. Hãy đến bên anh bằng cả sự chân thành lẫn nghiêm túc, biết yêu thương, chăm lo cho gia đình, biết nấu ăn vài món, biết quán xuyến vài việc thôi, còn mọi thứ để anh lo.

Chút truyền thống nơi em xen lẫn chút hiện đại sẽ đắm say lòng anh.

"Tóc ngang vai lưng chừng em bới

Để chi dài bối rối lòng anh"

Thật vui nếu em biết nấu ăn, anh sẽ là phụ bếp xuất sắc bên cạnh em. Anh luôn tâm niệm rằng phải thật kiên trì với tình yêu chân thành và rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười ở phía cuối con đường. Hiện tại, anh ở cuối thư đợi em đây.

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc