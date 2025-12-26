Sau 3 tháng đi làm, em bỏ tôi rồi có người yêu mới

Giờ lòng tôi rối bời, không tập trung được vào công việc, trái tim lúc nào cũng đau nhói khi nghĩ về em.

Tôi 26 tuổi, em 23, quen nhau khi tôi là sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Đà Nẵng, em là sinh viên năm nhất ở Sài Gòn. Tình yêu của chúng tôi như câu chuyện cổ tích khi em đi làm thêm cho một công ty ngoại ngữ và tôi đăng ký khóa học do em tư vấn. Mặc dù chưa gặp nhau ngoài đời lần nào nhưng tình cảm của chúng tôi dần lớn lên.

Rồi do khoảng cách địa lý cũng như quê cả hai khá xa, tôi ở miền Trung, còn em ở miền Tây, chúng tôi chia tay. Lúc đó em khóc và níu kéo rất nhiều. Sau khi ra trường, tôi vào Sài Gòn làm việc, em là người đón tôi và chỉ chỗ trọ cho tôi thuê ở gần em. Chúng tôi yêu nhau lại từ đầu, lúc đầu rất hạnh phúc, buổi sáng em dậy sớm nấu cơm cho tôi mang theo, buổi tối về tôi lại nấu cơm đợi em vì em đi làm gia sư. Mặc dù lúc đó hai đứa thiếu thốn, toàn ăn cơm với rau nhưng có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất của chúng tôi.

Rồi em tham gia bán hàng online, phải làm việc cả ngày, tôi không giúp được gì nhiều, chỉ tranh thủ về soạn hàng rồi đi giao hàng cho em, có những đêm thức cũng làm hàng cho kịp giao cùng với em. Nhiều lúc em áp lực, mệt mỏi, khóc, tôi không giúp được gì nên cả hai cãi nhau, nhiều lần đòi chia tay, sau vài hôm lại quay lại. Cứ thế 3 năm trôi qua, chúng tôi cùng trải qua những thời gian khó khăn nhất, những giờ phút hạnh phúc và những chuyến đi du lịch cùng nhau.

Em ra trường, không còn bán hàng nữa, xin được việc làm tại một công ty. Sau 3 tháng đi làm, em đề nghị chia tay. Lần này em dứt khoát, chặn mọi liên lạc có thể của tôi (lúc này chúng tôi không còn ở chung nữa). Lý do chia tay là em bảo không hợp nhau, một phần do tôi có xích mích với gia đình em từ lâu mà không chịu cố gắng hàn gắn lại, một phần là công việc của tôi. Tôi là một nhân viên văn phòng bình thường, lương khoảng 10 triệu đồng, làm thêm ngoài tháng được vài triệu đồng nữa nhưng không ổn định. Vài tháng tôi lại gửi tiền về cho gia đình một lần nên sau thời gian làm việc tôi chưa tích góp được nhiều. Em bảo tôi không có ý chí, em không đợi thêm nữa. Tôi cố gắng níu kéo rất nhiều, dùng mọi cách để có thể nhắn tin, nói chuyện nhưng em im lặng một cách đáng sợ, mặc cho tôi làm gì em cũng không trả lời.

Sau 3 tháng chia tay, em có người mới, hai người cùng đi chơi, đăng hình lên mạng xã hội. Tôi dùng nick ảo theo dõi em nhưng không để em biết, vì biết là em sẽ chặn ngay thôi. Khi thấy điều đó, tim tôi đau, biết mình còn yêu em rất nhiều. Bây giờ tôi như người vô hồn, không tập trung suy nghĩ được việc gì cả, trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh của em, đầu như muốn nổ tung. Liệu tôi có phát điên lên không hay do tôi quá lụy tình.

Nói thêm về em, là một cô gái giỏi giang, hết lòng với gia đình và rất yêu mẹ. Lúc bên nhau, có khi em lên đến 65 kg, tôi thường trêu đùa, bảo em béo, vậy là em giận, ghi hận trong lòng mà tôi không hay biết, bởi thật lòng tôi chỉ trêu em thôi chứ dù em có mập mạp, xấu xí tôi vẫn yêu. Em quyết tâm giảm cân nên ngày càng xinh đẹp hơn trước. Thêm nữa, dù ở bên nhau nhưng chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn, tôi tôn trọng quyết định của em.

Tôi thật lòng còn yêu em rất nhiều, phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này? Giờ lòng tôi rối bời, không tập trung được vào công việc, trái tim lúc nào cũng đau nhói khi nghĩ về em. Nhiều đêm tôi thức trắng, cô đơn, nước mắt cứ rơi. Có phải tôi yếu đuối, nhu nhược và vô dụng quá không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Xin cảm ơn.

Duyên Hòa