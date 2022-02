Sau 2 năm đóng cửa, nhiều người làm du lịch đã chuyển nghề

14h30 Bài toán cần lời giải của du lịch Việt Nam

Mở đầu sự kiện, ông Lâm Hải Giang - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho rằng, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp có sự tham gia của nhiều ngành. Những năm qua, du lịch tỉnh Bình Thuận có sự phát triển, lớn mạnh cả về chất và lượng. Điều đó giúp tỉnh đạt được những kết quả tích cực như cuối năm 2019, tỉnh đón lượng khách trên 4,8 triệu lượt, tạo ra 123.000 việc làm, đóng góp 7,2% GRDP của tỉnh Bình Định.

Tuy nhiên, trước những tác động của Covid-19, ngành du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề. Cả năm 2020, tỉnh đón 2,2 triệu lượt khách, giảm 54% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng đầu 2021, Bình Định đón trên 1,2 triệu khách, doanh thu đạt 1.616 tỷ đồng.

"Có thể nói, đại dịch là biến cố chưa từng có với du lịch toàn cầu, biến đây là chuỗi ngày tồi tệ nhất của du lịch toàn thế giới", ông Giang nói.

Ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại toạ đàm. Ảnh: Giang Huy

Sau 2 năm, các quốc gia điều chỉnh từ chiến lược 'zero Covid-19' sang sống chung với Covid-19, giúp ngành du lịch có những bước phục hồi đầu tiên. Theo vị Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, tọa đàm "Mở cửa an toàn, hiệu quả: Thời cơ vàng của du lịch Việt Nam" có ý nghĩa thiết thực với cơ quan nhà nước, sớm thống nhất chủ trương để đưa ngành kinh tế sớm phục hồi, tạo nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, việc mở cửa phát triển kinh tế gắn với đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt người yếu thế là bài toán cần lời giải của các cơ quan quản lý nhà nước.

Ngoài 2 nội dung thảo luận chính, ông Giang cho rằng cần bổ sung các sản phẩm để ngành du lịch sẵn sàng mở cửa.