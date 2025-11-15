Sát hại hàng xóm, giấu xác rồi vờ tham gia tìm kiếm

TP HCMGã đàn ông 60 tuổi bị cáo buộc sát hại người phụ nữ hàng xóm để cướp vàng, giấu xác, rồi sau đó giả vờ cùng nhiều người tham gia tìm kiếm.

Ngày 15/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM phối hợp xã Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ) tạm giữ người đàn ông 60 tuổi, nghi phạm sát hại bà Thanh (63 tuổi) để cướp tài sản.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: Nhật Vy

Theo điều tra ban đầu, sáng hôm qua, người nhà bà Thanh ở hẻm đường Bộ Đội An Điền, về không thấy mẹ trong nhà liền đi tìm khắp nơi. Nhiều hàng xóm cùng tìm kiếm, đến trưa thì cô con gái ra vườn sau thì phát hiện thi thể bà nằm dưới tấm bạt, trên người nhiều vết thương.

Cảnh sát vào cuộc điều tra, xác nhận nạn nhân bị mất nữ trang là vòng vàng, bông tai trị giá khoảng hơn 20 triệu. Khám nghiệm trên thi thể có nhiều vết đâm, đầu chảy nhiều máu...

Quá trình trích xuất camera, cảnh sát xác định khoảng hơn 9h sáng qua, bà Thanh đi ra sau vườn thì có người đàn ông đi theo. Cơ quan điều tra đã triệu tập người hàng xóm 60 tuổi, nghi phạm của vụ án.

Cơ quan điều tra lấy lời khai nhiều người dân xung quanh. Ảnh: Nhật Vy

Ông này khai sáng hôm đó, qua nhà bà Thanh, hàng xóm đang ở một mình, với ý định cướp tài sản. Khi thấy bà này đi ra vườn sau, ông ta đã đi theo dùng gậy đập vào phần đầu, dùng dao đâm khiến nạn nhân bất động.

Sau khi dùng tấm bạt phủ thi thể, ông ta về nhà mang vàng đi bán. Khi người nhà bà Thanh tìm mẹ, người này cũng giả vờ nhiệt tình tham gia để đánh lạc hướng. Cảnh sát đang làm rõ lời khai nghi phạm và triệu tập vợ ông này để làm rõ vai trò.

Quốc Thắng

* Tên nạn nhân được thay đổi.