Sát hại bạn gái rồi lao xe vào container bên đường

TP HCMSau khi sát hại bạn gái trước nhà trọ, gã đàn ông chạy xe máy khỏi hiện trường 3 km thì tông vào container trên đường, tử vong.

Người dân khu dân cư gần Khu công nghiệp Bàu Bàng (xã Bàu Bàng) nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ dãy trọ, tối 29/12.

Đến nơi, họ phát hiện cô gái 30 tuổi, quê An Giang, tử vong trước cửa nhà với nhiều vết thương trên người, xung quanh máu vương vãi khắp nơi. Còn người đàn ông 37 tuổi quê Lâm Đồng - người yêu của nạn nhân, vội vã từ dãy trọ đi ra, lên xe máy bỏ chạy.

Cảnh sát điều tra hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Thái Hà

Người dân gần đó cho biết, hai người này có quan hệ tình cảm từ lâu. Trước khi án mạng xảy ra, gã đàn ông đứng ở cửa phòng trọ đợi cô gái đi làm về. Cả hai cãi vã liên quan đến tình cảm.

Khi cảnh sát phong tỏa hiện trường, điều tra án mạng thì nhận được tin nghi can đã tông xe máy vào đuôi xe container đậu bên đường tử vong, cách khu trọ chừng 3 km.

Phước Tuấn