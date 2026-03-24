Saramonic Air SE - micro khử ồn bằng AI cho smartphone

Saramonic Air SE là dòng micro không dây được Saramonic, thương hiệu Trung Quốc chuyên sản xuất thiết bị âm thanh, micro và máy ghi âm di động, giới thiệu tại Việt Nam ngày 24/3. Sản phẩm đóng gói đơn giản nhưng đầy đủ phụ kiện, gồm hai micro thu âm (transmitter), bộ phát (receiver) hỗ trợ chuẩn USB-C cho smartphone và các thiết bị nhận ghi âm có cổng này hoặc Lightning cho iPhone đời cũ, hai kẹp, hai bông lọc gió, cáp sạc USB-C và túi vải.

Nếu so với dòng Air được Saramonic ra mắt trước đó, Air SE hướng tới người mới bắt đầu, chưa có nhiều kinh nghiệm sử dụng thiết bị ghi âm chuyên nghiệp. Do ưu tiên tính di động và dễ sử dụng, nhà sản xuất tối giản thiết kế giúp người dùng nhanh chóng làm quen và sử dụng, không cần thao tác nhiều.