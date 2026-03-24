Saramonic Air SE - micro khử ồn bằng AI cho smartphone

Saramonic Air SE là dòng micro không dây được Saramonic, thương hiệu Trung Quốc chuyên sản xuất thiết bị âm thanh, micro và máy ghi âm di động, giới thiệu tại Việt Nam ngày 24/3. Sản phẩm đóng gói đơn giản nhưng đầy đủ phụ kiện, gồm hai micro thu âm (transmitter), bộ phát (receiver) hỗ trợ chuẩn USB-C cho smartphone và các thiết bị nhận ghi âm có cổng này hoặc Lightning cho iPhone đời cũ, hai kẹp, hai bông lọc gió, cáp sạc USB-C và túi vải.
Nếu so với dòng Air được Saramonic ra mắt trước đó, Air SE hướng tới người mới bắt đầu, chưa có nhiều kinh nghiệm sử dụng thiết bị ghi âm chuyên nghiệp. Do ưu tiên tính di động và dễ sử dụng, nhà sản xuất tối giản thiết kế giúp người dùng nhanh chóng làm quen và sử dụng, không cần thao tác nhiều.
Với kích thước 76 x 28,5 x 17 mm, Saramonic Air SE tương đương một chiếc bật lửa, tương tự một số thiết kế tai nghe True Wireless, trong khi micro không dây hiếm có kiểu dáng này. Hộp đựng sử dụng chất liệu nhựa khá cứng cáp và không dính vân tay, nhưng dễ bám bụi.
Trên thân hộp có hai cổng kết nối, một cổng USB-C dùng để sạc và cổng còn lại nằm trong thân cho receiver. Bộ sản phẩm trang bị sẵn hai receiver, tương thích cổng USB-C và Lightning, có thiết kế nằm gọn trong case sạc giúp người dùng tiện mang theo.
Hai transmitter nằm ở hai bên thân hộp, được giữ chắc chắn bằng nam châm. Bộ phận này được sạc thông qua kết nối hai chân đồng thay vì sạc không dây, đòi hỏi người dùng đặt đúng chiều. Điểm đặc biệt là thiết bị có khả năng biến thành micro cầm tay thông qua hộp sạc, phù hợp cho các tình huống phỏng vấn nhanh hoặc quay video hiện trường.
Trên thân transmitter có một phím duy nhất là phím nguồn cùng lỗ thu âm. Với trọng lượng 5 gram và tương đương đầu ngón tay cái, micro nhỏ và nhẹ hơn hầu hết sản phẩm trên thị trường, có thể đeo mà không gây chú ý trên khung hình, phù hợp khi quay TikTok, phỏng vấn đường phố hoặc vlog đời sống - xu hướng của thị trường gần đây khi thiết bị ghi âm trở thành một phần tự nhiên của quá trình sản xuất nội dung.
Air SE là micro đầu tiên được Saramonic trang bị chip AI khử ồn riêng với công nghệ AI Noise Cancellation, cho phép xử lý tiếng ồn môi trường phức tạp theo thời gian thực thay vì chỉ loại bỏ những âm thanh nền ổn định như các hệ thống ENC truyền thống. Điều này giúp thiết bị nhận diện chính xác giọng nói và tách biệt khỏi những tạp âm bất ngờ như tiếng xe, gió mạnh hoặc môi trường đông người, sau đó tự động điều chỉnh mức độ xử lý sao cho âm thanh tự nhiên nhất.
Micro có khả năng lọc tiếng ồn đến 40 dB, chuẩn ghi âm 48 kHz/24-bit, giúp tái tạo âm thanh chân thực và chi tiết, dải động rộng với SPL tối đa 120 dB giúp thu nguồn âm lớn không bị méo tiếng, SNR (tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu) ở mức 80 dB giữ tín hiệu luôn sạch và ít nhiễu. Ngoài ra, micro còn có hệ thống giới hạn âm lượng (limiter) tích hợp và track an toàn -12 dB, giúp bảo vệ bản ghi trong tình huống âm thanh tăng đột ngột.
Trải nghiệm thực tế cho thấy, trong bối cảnh quay vlog ngoài trời, ưu điểm lớn nằm ở sự tiện dụng. Chỉ cần cắm receiver vào điện thoại, kẹp mic lên áo là có thể ghi hình, không cần tinh chỉnh - lợi thế rõ rệt với người làm nội dung di động. Ở trong phòng, khi phỏng vấn hoặc ghi âm sự kiện ở khoảng cách gần, giọng nói thu được khá rõ, sạch và có độ "dày" tốt, ít bị lẫn tạp âm.
Tuy nhiên, khi di chuyển xa hoặc quay trong môi trường nhiều vật cản, tín hiệu có thể suy giảm hoặc chập chờn, nhất là khi khoảng cách trên 50 mét. Khả năng khử ồn AI hoạt động ở mức khá so với các sản phẩm cùng tầm giá trên thị trường, nhưng chưa thay thế được xử lý hậu kỳ chuyên sâu. Ngoài ra, việc không có ghi âm chủ động ngay trên thiết bị, không có kết nối không dây khiến người dùng phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối, tiềm ẩn rủi ro nếu nhiễu sóng.
Không tích hợp nhiều khả năng điều chỉnh trên thân máy nhưng Saramonic cho phép người dùng tinh chỉnh sâu chức năng Air SE thông qua ứng dụng cùng tên. Trên app, người dùng có thể điều chỉnh mức độ khuếch đại tín hiệu được áp dụng cho âm thanh sau khi đã qua các bộ xử lý (Output Gain), bật/tắt chế độ chống ồn chủ động, chọn kênh cũng như điều chỉnh EQ, tắt bật trên từng micro riêng biệt. Người dùng cũng có thể theo dõi âm lượng, mức pin của từng transmitter.
Theo nhà sản xuất, mỗi transmitter cho thời gian sử dụng liên tục 6 tiếng, kết hợp hộp sạc giúp nâng tổng thời gian sử dụng đến 28 tiếng - không quá cao so với các model cùng phân khúc: cao hơn Boya Link (2,3 triệu đồng) với 16 tiếng nhưng thấp hơn Hollyland Lark M2 Duo (2,1 triệu đồng) với 30 tiếng, Gochek Ultra S25 S2503 (2,4 triệu đồng) với 42 tiếng hay DJI Mini 2 Mic (2,28 triệu đồng) với 48 tiếng. Sản phẩm của Saramonic phù hợp cho người cần gọn, nhanh, không dây, không thiết lập phức tạp như quay vlog, livestream nhanh bằng smartphone, phỏng vấn nhanh hoặc làm nội dung báo chí di động.
Bảo Lâm