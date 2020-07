Sắp ra mắt The Open Championship 'truyền kì'

Dù tổ chức trong thế giới thực, Ban tổ chức giải major lâu đời nhất thế giới vẫn triển khai “phiên bản vượt thời gian” theo đúng kế hoạch dự kiến.

Royal & Ancient (R&A) gần đây công bố thông tin về "The Open for The Ages". Đây là sản phẩm truyền hình nhằm lưu giữ hình ảnh và duy trì giá trị giải trí cho người hâm mộ golf đối với sự kiện được thành lập vào ngày 17/10/1860. Chương trình sử dụng kho tư liệu trong 50 năm qua và công nghệ cắt ghép hiện đại để tạo ra một cuộc so tài bốn vòng như thật giữa các nhà vô địch qua các thời kì trên một sân đấu Old Course ở CLB golf St. Andrews. Nơi này có đại bản doanh của R&A và được xem là cái nôi của golf thế giới. R&A và Hiệp hội Golf Mỹ (USGA) là hai tổ chức quản lý và phát triển cấp cao nhất của môn thể thao này.

"The Open for The Ages" được chờ đợi mang lại một trải nghiệm mới lạ chưa từng thấy cho người hâm mộ golf. Ảnh: R&A.

"Golf là một trong số ít môn có thể biến ý tưởng này thành thực tế. Đó cũng là cách độc đáo để tái hiện lịch sử và quy tụ những đấu thủ vĩ đại trong làng golf thế giới vào một cuộc so tài chưa từng có trong golf hoặc ở các môn khác", Giám đốc Điều hành R&A Martin Slumbers nói về độ hấp dẫn của "The Open for The Ages" trong thông báo hôm 6/7.

Nhờ "The Open for The Ages", khán giả sẽ xem Jack Nicklaus vĩ đại đấu với tượng đài Seve Ballesteros, Phil Mickelson, siêu sao Tiger Woods, đương kim số một thế giới Rory McIlroy và hàng chục danh thủ khác. Dựa trên bình chọn của người hâm mộ và thống kê thành tích và kĩ thuật của các golfer xuất hiện trong "The Open điện ảnh", máy tính sẽ quyết định nhà vô địch.

Ban đầu, The Open dự kiến diễn ra trên sân Royal St. George’s ở Kent, Anh quốc với bốn vòng chính từ 16-19/7. Tuy nhiên, giải bị huỷ do Covid-19.

Hiện nay, R&A định phát "The Open truyền kì" ra thế giới bằng hệ thống kênh trực tuyến và mạng xã hội riêng đồng thời phối hợp với các đối tác truyền thông. Lịch chiếu phần diễn biến trước giải và các vòng đầu từ ngày 16 đến 18/7 - bám sát thực tế. Riêng diễn biến và hình ảnh vòng cuối vào ngày 19/7 sẽ có thời lượng ba tiếng, được chiếu trên sóng của nhà đài Sky Sports và Golf Channel cũng như website chính thức của giải.

Đương kim vô địch The Open Championship là Shane Lowry. Năm trước, anh lên bục đăng quang ở điểm -15, lĩnh 1,935 triệu USD trong quỹ thưởng 10,75 triệu USD tại sân par71 của Royal Portrush ở kì đấu thứ 148.

The Open bị gạch tên, bộ tứ major truyền thống trong năm 2020 chỉ còn ba sự kiện gồm PGA Championship trong tháng 8, U.S Open tháng 9 và Masters tháng 11.

Quốc Huy tổng hợp