Sáp nhập Bệnh viện Nông nghiệp vào Hữu nghị Việt Đức

Thủ tướng yêu cầu chuyển Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Y tế, tổ chức lại thành cơ sở trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Tại quyết định ban hành ngày 26/1, lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế tiếp nhận nguyên trạng và quản lý đơn vị này theo quy định. Việc sáp nhập nhằm mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động và đẩy mạnh cơ chế tự chủ, phù hợp với chủ trương đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập.

Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp. Ảnh: BVCC

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm rà soát, thống kê toàn bộ nhân sự, tài chính, tài sản và hồ sơ tài liệu để đảm bảo quá trình bàn giao diễn ra chặt chẽ, minh bạch.

Thành lập năm 1967 từ một bệnh xá thời chiến, sau hơn nửa thế kỷ, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp phát triển thành cơ sở hạng I với ba địa điểm tại đường Ngọc Hồi, phố Đặng Tiến Đông (Hà Nội) và Đồ Sơn (Hải Phòng). Đơn vị tiếp nhận - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là tuyến cuối chuyên khoa ngoại hạng đặc biệt, hiện vận hành hai cơ sở tại Hà Nội và Ninh Bình.

Quyết định này nằm trong lộ trình sắp xếp hệ thống y tế công lập do Bộ Nội vụ đề xuất cuối tháng 9/2025, thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương. Theo định hướng của Bộ Y tế, các "đầu tàu" như Bạch Mai, K, Việt Đức, Chợ Rẫy... giữ vai trò nòng cốt trong điều trị và nghiên cứu. Những đơn vị còn lại sẽ sáp nhập vào bệnh viện lớn, chuyển về địa phương hoặc trở thành cơ sở thực hành cho các trường đại học y khoa.

Đầu tháng 1, Bệnh viện 71 và Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương cũng được chuyển giao về Đại học Y Hà Nội, hướng trở thành bệnh viện đa khoa và là cơ sở thực hành cho sinh viên.

Lê Nga