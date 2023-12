Sắp khai trương tổ hợp vui chơi, giải trí mua sắm phía Đông Hà Nội

Tổ hợp vui chơi, giải trí, mua sắm Mega Grand World Hà Nội sẽ khai trương vào 21/12, dự kiến đón hàng nghìn lượt khách mỗi ngày.

Với quy hoạch và kiến trúc lấy cảm hứng từ thành phố Venice (Italy), điểm nhấn của tổ hợp này là con kênh đào dài 830 m, với những con thuyền Gondola qua lại.

Du ngoạn trên thuyền Gondola. Ảnh: Vingroup

Nằm dọc hai bên kênh là hàng trăm cửa hàng nhiều màu sắc. Tại đây còn có cầu Đông Tây kết nối phân khu The Venice với khu K-Town với không gian mua sắm, vui chơi giải trí từ Á sang Âu khác như" phố cổ Hàn Quốc, thỏ Cony, gấu Brown, tháp đồng hồ, đài phun nước Amore, quảng trường Grande...

Tại đây, ngoài biển tạo sóng nhân tạo khổng lồ VinWonders Hà Nội Wave Park và vịnh trượt nước tại VinWonders Hà Nội Water Park, du khách có cơ hội tham gia các hoạt động như: tung đồng xu cầu nguyện bên đài phun nước Amore, chèo thuyền Gondola trên dòng sông Venice, trải nghiệm các trò chơi khác như Sky Drop, Carousel Horse, Magic Bike...

Đây cũng là nơi hơn 300 thương hiệu F&B đổ bộ đồng loạt nhân dịp khai trương, như Nét Huế, Hải Phòng quán, Bò tơ quán mộc, Mekong Food Story cho đến các món ăn đại diện cho nhiều nền ẩm thực trên thế giới như Dimsum Shixia, QiQi Hotpot, Long Wang...

Khu mua sắm với các thương hiệu thời trang như Queen Beauty, Ecochic, DirtyCoins với những item thời trang hot cũng đã sẵn sàng lên kệ.

Trò chơi Skydrop với độ cao tương ứng một tòa nhà 7 tầng bố trí ngay cạnh dòng kênh. Ảnh: Vingroup

Không chỉ thu hút du khách với loạt dịch vụ vui chơi, giải trí, ẩm thực, mua sắm, ngày 21/12, show thực cảnh với sân khấu thuyền độc đáo The Grand Voyage cũng sẽ công chiếu. Với những công nghệ trình diễn trên mặt nước hiện đại cùng công cụ biểu diễn công nghệ cao như 3D mapping, màn chiếu nước, lửa lạnh, sương mù, The Grand Voyage hứa hẹn trở thành "must - see - show" dành cho du khách.

Show diễn The Grand Voyage - sân khấu trên thuyền ngoài trời tại Mega Grand World. Ảnh: Vingroup

Cũng với đó, đại tiệc khai trương - La Fiesta Night sôi động với sự góp mặt của ca sĩ Văn Mai Hương và Hà An Huy - Quán quân Vietnam Idols 2023.

Ngay sau lễ hội là chuỗi sự kiện cuối năm như Fashion show - lễ hội Giáng sinh được tổ chức nối tiếp vào ngày 23, 24/12, hay lễ hội khám phá Nhật Bản Japan Wave ngày 29, 30/12, đại tiệc Countdown và pháo hoa đón năm mới 2024...

Nhằm thuận tiện cho du khách khi đến đây vui chơi, giải trí, các chuyến VinBus miễn phí đến Mega Grand World sẽ duy trì suốt 24/7, với tần suất 10 phút một chuyến.

Thế Đan