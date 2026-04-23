Sắp diễn ra sự kiện kết nối doanh nghiệp Việt - Hàn tại Hà Nội

Sự kiện "Quan hệ Hợp tác Doanh nghiệp Việt - Hàn" do Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tổ chức sẽ diễn ra từ 9h đến 18h, ngày 23/4 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Chương trình quy tụ hơn 300 doanh nghiệp, trong đó có khoảng 200 doanh nghiệp Việt Nam và 100 nhà cung cấp đến từ Hàn Quốc. Sự kiện tập trung vào các lĩnh vực như sản xuất, điện tử, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, y tế và hàng tiêu dùng, hướng tới thúc đẩy kết nối giao thương trực tiếp giữa hai thị trường.

Điểm nhấn của chương trình là mô hình đàm phán 1:1 với 100 bàn giao thương, mỗi phiên kéo dài 30 phút, cho phép doanh nghiệp hai bên trao đổi trực tiếp về sản phẩm, giá cả và điều kiện hợp tác. Các thỏa thuận tiềm năng có thể được ký kết ngay tại chỗ dưới dạng biên bản ghi nhớ (MOU).

Đại diện KOTRA cho biết tổ chức này đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp Việt tiếp cận nguồn cung và đối tác từ Hàn Quốc. Với mạng lưới hơn 140.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) cùng 131 văn phòng toàn cầu, KOTRA triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ và kết nối trực tiếp nhằm mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế cho doanh nghiệp.

Sự kiện "Quan hệ Hợp tác Doanh nghiệp Việt - Hàn" dự kiến diễn ra ngày 23/4. Ảnh: VPBank

Năm 2025, quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Theo số liệu của Cục Hải quan, kim ngạch song phương đạt 89,49 tỷ USD, tăng 9,74% so với năm trước. Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam, đồng thời là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư, chiếm 6,09% tổng kim ngạch, dù tỷ trọng này giảm nhẹ so với mức 6,33% năm 2024.

Dù vậy, doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là khối SME, vẫn đối mặt với nhiều thách thức khi tham gia chuỗi cung ứng với đối tác Hàn Quốc. Các vấn đề phổ biến gồm thủ tục thanh toán quốc tế phức tạp, thời gian xử lý kéo dài và áp lực vốn lưu động khi phải thanh toán trước cho nhà xuất khẩu, ảnh hưởng đến toàn bộ chu kỳ nhập hàng - tồn kho - bán hàng. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp còn gặp khó trong việc đánh giá độ tin cậy của nhà cung cấp, cũng như hạn chế tiếp cận các nguồn tín dụng tín chấp từ ngân hàng. Những yếu tố này khiến không ít cơ hội hợp tác bị bỏ lỡ ngay tại bàn đàm phán.

Ông Chử Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh số và Phát triển đối tác VPBank SME, cho rằng doanh nghiệp Việt không thiếu cơ hội, nhưng hạn chế về công cụ tài chính khiến khả năng chốt giao dịch bị ảnh hưởng, đặc biệt trong các sự kiện kết nối trực tiếp.

Trong khuôn khổ sự kiện, VPBank SME tham gia với vai trò tư vấn tài chính, đồng thời giới thiệu các giải pháp thanh toán hỗ trợ giao dịch B2B xuyên biên giới. Nổi bật là thẻ tín dụng doanh nghiệp VPBiz Visa Platinum, tích hợp trên nền tảng GTPP - hệ thống thanh toán chuyên biệt cho các giao dịch B2B xuyên biên giới do KOTRA và NHN KCP phát triển.

Giải pháp này cho phép doanh nghiệp thực hiện thanh toán quốc tế Việt - Hàn trực tuyến với thời gian xử lý rút ngắn còn khoảng 2 phút, thay vì kéo dài nhiều ngày theo phương thức truyền thống. Đồng thời, doanh nghiệp có thể thanh toán ngay cho nhà xuất khẩu và được trả chậm cho ngân hàng sau khi hoàn tất giao dịch, qua đó giảm áp lực vốn lưu động.

Ngoài ra, Thẻ VPBiz Visa Platinum còn cung cấp hạn mức tín dụng tương đối cao, quy trình phê duyệt nhanh và hạn mức giao dịch linh hoạt theo nhu cầu doanh nghiệp. Bên cạnh đó, người dùng có thể tiếp cận một số ưu đãi như hoàn tiền ở các nhóm chi tiêu phổ biến (vé máy bay, khách sạn, công nghệ, giao dịch ngoại tệ), kèm các tiện ích như sử dụng phòng chờ sân bay hoặc ưu đãi sân golf.

Một điểm đáng chú ý là hệ thống nhà cung cấp trên nền tảng được kiểm tra và thẩm định trước khi kết nối, qua đó góp phần giảm rủi ro trong các giao dịch thương mại quốc tế.

"Chúng tôi mong muốn trở thành cầu nối tài chính giúp doanh nghiệp Việt tự tin hơn khi làm việc với đối tác Hàn Quốc. Với các giải pháp như VPBiz Visa Platinum, doanh nghiệp có thể vừa chốt deal nhanh, vừa kiểm soát tốt dòng tiền", đại diện VPBank SME nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, VPBank đã hợp tác với Ủy ban Hỗ trợ Doanh nghiệp TP Suwon (Hàn Quốc), kết nối với gần 350 doanh nghiệp sản xuất tại địa phương này nhằm mở rộng nguồn cung cho doanh nghiệp Việt. Đặc biệt, thành phố Suwon cũng hỗ trợ chi trả toàn bộ phí giao dịch trên nền tảng phát sinh cho doanh nghiệp Việt khi thanh toán đơn hàng nhập khẩu thông qua thẻ VPBiz Visa Platinum.

Với quy mô kết nối lớn cùng các giải pháp hỗ trợ đi kèm, sự kiện được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp hai nước tìm kiếm đối tác và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm.

