Sắp có tổ hợp bất động sản ven sông Hàn tại trung tâm Đà Nẵng

Trong bối cảnh nhu cầu về không gian sống cao cấp tại trung tâm Đà Nẵng ngày càng tăng, sự xuất hiện của dự án mới tại vị trí đắc địa ven sông Hàn thu hút sự quan tâm của giới thành đạt cũng như cộng đồng người nước ngoài tại Đà thành.

Tổ hợp bất động sản mới ngay trung tâm Đà Nẵng

Sau thành công của của dự án quần thể "thành phố hội nhập" Đông Nam Đà Nẵng và khu đô thị cao cấp Sunneva Island với kiến trúc, quy hoạch được đầu tư chú trọng, đề cao triết lý sống gần gũi thiên nhiên, hưởng lợi từ dòng chảy tự nhiên của ba con sông và hệ tiện ích đẳng cấp quốc tế, Sun Property tiếp tục nghiên cứu và chuẩn bị cho ra mắt dòng bất động sản cao cấp mới tại trung tâm Đà Nẵng.

Đó là dự án bất động sản hạng sang kề bên sông Hàn, theo mô hình tổ hợp hiện đại, năng động, đầy đủ tiện ích mang tên Sun Cosmo Residence Da Nang.

Theo đại diện nhà phát triển dự án, sự xuất hiện của Sun Cosmo Residence Da Nang sẽ góp phần bổ sung nguồn cung bất động sản cao cấp ngay trung tâm thành phố, góp phần nâng tầm diện mạo để Đà Nẵng xứng danh đô thị biển quốc tế trong tương lai không xa.

Tọa lạc tại "giao lộ quốc tế" Nguyễn Văn Thoại – Trần Hưng Đạo – Chương Dương, sát chân cầu Trần Thị Lý, điểm nối liền ba quận Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, Sun Cosmo Residence Da Nang sẽ đem tới thành phố sông Hàn một tổ hợp bất động sản đa công năng với phong cách sống thời thượng.

Cư dân tổ hợp vừa được sống viên mãn trong không gian riêng tư, tiện nghi, vừa được tận hưởng sự nhộn nhịp của phố thị, vừa dễ dàng di chuyển đến biển Mỹ Khê cũng như các tâm điểm du lịch, giải trí... Đồng thời, cư dân Sun Cosmo Residence Da Nang sẽ được hòa mình vào không khí lễ hội, sự kiện tưng bừng quanh năm tại khu vực sông Hàn, điển hình như Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, canival đường phố...

Theo đại diện nhà phát triển Sun Property, ngoài vị trí bên sông Hàn, dự án còn nằm tại giao lộ dẫn đến những cung đường huyết mạch, tấp nập khách du lịch, người nước ngoài như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Thoại.... Nhờ địa điểm cùng mô hình tổ hợp – compound đa dạng sản phẩm, đầy đủ tiện ích mang đến giá trị an cư, kinh doanh, đầu tư, dự án được kỳ vọng sẽ là mảnh ghép năng động, hiện đại để thu hút các chuyên gia quốc tế, giới kinh doanh thành đạt và cộng đồng người nước ngoài tới Đà Nẵng sinh sống, làm việc, sáng tạo, cống hiến lâu dài. Đây cũng chính là cơ hội kinh doanh dịch vụ thương mại, cho thuê lưu trú khi cộng hưởng cùng tiềm năng tăng trưởng của du lịch Đà Nẵng.

Đánh giá về dư địa tăng trưởng của địa ốc Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam cho rằng, so với Hà Nội, TP HCM, giá bất động sản tại Đà Nẵng vẫn có khoảng cách rất lớn.

"Với sự đầu tư trong giai đoạn hiện tại cũng như tương lai, bất động sản Đà Nẵng sẽ có giá trị cao hơn hẳn chứ không thể chỉ nằm ở ngưỡng đó. Dư địa tăng trưởng về giá trị này ở Đà Nẵng còn rất lớn", ông Nguyễn Văn Đính khẳng định.

Nhu cầu an cư, đầu tư tại trung tâm thành phố bên bờ sông Hàn

Anh Lê Đức Hoàng – nhân viên tư vấn bất động sản lâu năm cho biết, khách hàng không dễ tìm nhà phố hay căn hộ tại Đà Nẵng đáp ứng tiêu chí nơi ở sang trọng, tiện nghi và gần trung tâm. Bởi quỹ đất trung tâm xung quanh sông Hàn ngày càng hạn chế.

"Với quỹ đất đã gần cạn kiệt, nên tại trung tâm Đà Nẵng hầu như ai muốn sở hữu bất động sản đều phải mua đi bán lại trong các khu dân cư kiểu truyền thống. Ở mặt đường lớn càng khó mua vì hiếm người bán khi đang kinh doanh thuận lợi", anh Hoàng chia sẻ.

Đà Nẵng, nơi từng lọt top 10 địa điểm tốt nhất để sống ở nước ngoài do Tạp chí Du lịch Live and Invest Overseas bình chọn, mỗi năm đón 15-16 nghìn người nhập cư, trong đó, rất nhiều công dân đến từ các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Mỹ, Australia... Dự kiến đến năm 2025, dân số Đà Nẵng sẽ đạt 1,5 triệu người. Đến năm 2030 tăng lên 1,8 triệu người.

Từ nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ và đòi hỏi cao về chất lượng nơi chốn an cư, Đà Nẵng đang "khát" những không gian đáp ứng cả nhu cầu an cư, kinh doanh, đầu tư ở vị trí đắc địa trên những tuyến đường trung tâm huyết mạch. "Sự xuất hiện của tổ hợp dự án Sun Cosmo Residence Da Nang tại vị trí trung tâm của trung tâm sẽ góp phần giải cơn khát bất động sản cao cấp, đầy đủ tiện ích ven sông Hàn, đáp ứng nhu cầu của giới thành đạt, người nước ngoài tại Đà Nẵng", đại diện Sun Property chia sẻ.

"Bảo chứng" cho điều này chính là định hướng phát triển Đà Nẵng trở thành đô thị biển tầm cỡ quốc tế. Đà Nẵng đặt mục tiêu đến 2030 tăng trưởng 10% mỗi năm. Phấn đấu năm 2030, Đà Nẵng đón 13-14 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế ước khoảng 5,8-6,3 triệu lượt. Năm 2022, trong bối cảnh khó khăn, Đà Nẵng vẫn là một trong những điểm sáng về kinh tế, du lịch, với những bước phục hồi mạnh mẽ.

