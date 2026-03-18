Sắp có 99 'siêu trạm sạc' cho xe điện trên toàn quốc

V-Green đầu tư 10.000 tỷ đồng triển khai 99 trạm sạc quy mô lớn dọc tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên toàn quốc trong năm nay để phục vụ xe điện, hôm 18/3.

Hạ tầng trạm sạc này được V-Green cho biết có khả năng đáp ứng cùng lúc 100 ôtô điện, thời gian sạc từ 15 phút với nguồn năng lượng từ điện gió và điện mặt trời, lưu trữ trong các hệ thống pin năng lượng (BESS) do VinFast nghiên cứu, phát triển và sản xuất.

Trụ sạc công suất 150 kW tại một trạm sạc ôtô điện. Ảnh: Tuấn Vũ

Doanh nghiệp này dự kiến bố trí trạm sạc ở các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ lớn trên cả nước, đáp ứng nhu cầu di chuyển xa, liên tỉnh cho các chủ xe VinFast. Theo đó, mỗi trạm sẽ trang bị 100 súng sạc công suất 150 kW, góp phần thúc đẩy mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

"Với 99 siêu trạm sạc, người dùng xe điện VinFast có thể an tâm khi di chuyển trên những cung đường dài, đáp ứng nhu cầu sạc trong những giai đoạn cao điểm nhất", bà Phạm Thanh Thúy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc V-Green nói. Theo kế hoạch, việc đầu tư 99 trạm sạc lớn này sẽ hoàn thành trong năm nay.

Hạ tầng trạm sạc phục vụ ôtô điện VinFast tại một khu đô thị ở Hà Nội. Ảnh: Tuấn Vũ

Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green là doanh nghiệp sở hữu hạ tầng trạm sạc điện lớn nhất Việt Nam, cuối năm ngoái đã hoàn thiện quy hoạch 150.000 cổng sạc ôtô, xe máy điện trên cả nước. Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp này cho biết sẽ tập trung đầu tư trọng điểm các siêu trạm sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển xa của người dùng xe VinFast, đồng thời mở rộng mạng lưới tủ đổi pin xe máy điện.

Quang Anh