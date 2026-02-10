Sập bẫy tiền ảo đa cấp Luxkingtech, hơn 1.000 người mất 175 tỷ đồng

Hải PhòngVới vỏ bọc doanh nghiệp quốc tế, Luyện xây dựng hệ thống "lấy tiền người sau trả người trước", lôi kéo hơn 1.000 nạn nhân sập bẫy, chiếm đoạt 175 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Luyện (42 tuổi, trú tại Phú Thọ) cùng hai đồng phạm đã bị Công an TP Hải Phòng khởi tố, tạm giam vì Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, theo Điều 217a Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, cuối năm 2022, Luyện thuê lập trình viên xây dựng hệ sinh thái tiền ảo mang tên Token Luxkingtech (LKT) và website luxkingtech.com. Để tạo lòng tin, Luyện thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ quốc tế PeaceFul tại Hà Nội nhưng thuê người khác đứng tên giám đốc.

Do tiền ảo chưa được pháp luật Việt Nam công nhận, Luyện mở thêm văn phòng đại diện tại Singapore, thuê người đại diện nhằm niêm yết token LKT lên các sàn giao dịch quốc tế. Mục đích của việc này là dựng lên hình ảnh doanh nghiệp toàn cầu, uy tín để đánh lừa các nhà đầu tư nhẹ dạ, nhà chức trách cáo buộc.

Lê Văn Luyện, người cầm đầu đường dây lừa đảo bằng tiền ảo. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan an ninh xác định Luxkingtech hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng. Nhà đầu tư được mời chào mua các gói tài chính với cam kết trả lợi nhuận đều đặn hằng ngày. Nhóm của Luyện quảng cáo đồng LKT có thể dùng để mua sắm, du lịch và tiêu dùng trong hệ sinh thái của công ty.

Bên cạnh lợi nhuận từ vốn gốc, người tham gia được hứa hẹn nhận hoa hồng cực cao nếu lôi kéo được thành viên mới tham gia vào tuyến dưới. Trên mạng xã hội, đội ngũ nhân viên của Luyện liên tục đăng hình ảnh khoe cuộc sống sang chảnh, xe sang, nhà đẹp và các sự kiện đông người để "thả thính con mồi".

Thực chất, toàn bộ hệ thống từ việc mở gói đầu tư đến phê duyệt dòng tiền đều do nhóm của Luyện thao túng. Dự án không có hoạt động kinh doanh tạo ra giá trị thực mà chỉ lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người trước.

Đến khi bị triệt phá, đường dây này bị cáo buộc đã lôi kéo hơn 1.000 người tại nhiều tỉnh, thành phố tham gia với tổng số tiền đầu tư lên tới 175 tỷ đồng.

Lê Tân