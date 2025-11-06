Sao Việt lăn xả ở chương trình 'Chiến sĩ quả cảm'

Diễn viên Lê Dương Bảo Lâm (trái) tại chương trình. Tập 15 Chiến sĩ quả cảm phát sóng tối 2/11 khép lại show truyền hình thực tế đầu tiên về lực lượng Công an Nhân dân. Dựa trên tư liệu từ Bộ Công an, chương trình tái hiện cuộc sống các chiến sĩ từ giờ huấn luyện khắc nghiệt đến khoảnh khắc đối mặt hiểm nguy.
Hiện Chiến sĩ quả cảm nằm trong hạng mục Chương trình truyền cảm hứng thuộc Vietnam iContent Awards. Phát sóng từ ngày 27/7, chương trình tạo tiếng vang, có lượng lớn lượt xem và bình luận tích cực khi 16 nam nghệ sĩ trải nghiệm vai trò của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cảnh sát cơ động. Trên YouTube, mỗi tập của show thu hút trung bình ba triệu lượt xem, hàng nghìn lượt bình luận.
Các nghệ sĩ khống chế đối tượng vận chuyển, buôn bán ma túy khi trời đổ mưa.
Khoảnh khắc của dàn sao sau khi hoàn thành nhiệm vụ chữa cháy nhà kho.
Trong tập sáu, người xem ấn tượng trước hình ảnh các sao nam nhập vai lính cứu hỏa, đối mặt với đám cháy lớn của nhà kho. Tình huống này được dựng lại dựa trên vụ cháy có thật tại nhà xưởng của công ty Tân Hồng Thái (Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Bình Chánh) năm 2014.
Diễn viên Liên Bỉnh Phát nói: "Tôi không thể thở nổi khi xông vào hiện trường giả định về một đám cháy bùng lên trong kho xưởng, ngọn lửa bốc cao cùng khói độc đặc quánh". Trải nghiệm giúp anh nắm thêm nhiều kỹ năng trong việc bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh khi có hỏa hoạn.
Các sao nam diện bộ quần áo bom mìn nặng 33 kg giúp hạn chế các mảnh văng, áp lực từ vụ nổ gây ra.
12 nghệ sĩ còn trải qua thử thách cứu người mắc kẹt trong vụ tai nạn xe buýt bị cháy, ở tập hai của show.
Các diễn viên, ca sĩ được huấn luyện thể lực chuyên sâu, làm quen khí tài hiện đại, xe bọc thép, súng trường, robot cứu hộ, tham gia giải cứu con tin hay truy bắt tội phạm.
Ở tập chín, ca sĩ Quốc Thiên cùng dàn nghệ sĩ thực hiện màn tác chiến trên địa hình sông nước: từ đột kích, vượt bờ đầm, đến ngụy trang và ẩn nấp ngay dưới đầm lầy.
Nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh trong hình ảnh cảnh sát cơ động.
Hình ảnh các nghệ sĩ trải qua khóa huấn luyện tại Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, làm quen với khí tài hiện đại như đu dây từ trực thăng, điều khiển xe bọc thép.
Ca sĩ Ngô Kiến Huy (phải) và rapper Tiến Đạt nhập vai cảnh sát cơ động triệt phá các đường dây, nhóm đối tượng có vũ trang mua bán, vận chuyển ma túy trái phép.
Ca sĩ Mono cho biết: "Khi nhập vai thực hiện các thử thách, tôi hiểu hơn sự hy sinh của các chiến sĩ rà phá bom mìn, những người thậm chí gạt qua hạnh phúc cá nhân vì sự thiêng liêng của công việc".
