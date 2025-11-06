Sao Việt lăn xả ở chương trình 'Chiến sĩ quả cảm'

Diễn viên Lê Dương Bảo Lâm (trái) tại chương trình. Tập 15 Chiến sĩ quả cảm phát sóng tối 2/11 khép lại show truyền hình thực tế đầu tiên về lực lượng Công an Nhân dân. Dựa trên tư liệu từ Bộ Công an, chương trình tái hiện cuộc sống các chiến sĩ từ giờ huấn luyện khắc nghiệt đến khoảnh khắc đối mặt hiểm nguy.

Hiện Chiến sĩ quả cảm nằm trong hạng mục Chương trình truyền cảm hứng thuộc Vietnam iContent Awards. Phát sóng từ ngày 27/7, chương trình tạo tiếng vang, có lượng lớn lượt xem và bình luận tích cực khi 16 nam nghệ sĩ trải nghiệm vai trò của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cảnh sát cơ động. Trên YouTube, mỗi tập của show thu hút trung bình ba triệu lượt xem, hàng nghìn lượt bình luận.