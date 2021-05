Sao Việt kêu gọi tiêm vaccine phòng Covid-19

Hoa hậu H'Hen Niê cùng Quang Đăng, Bảo Thanh, Min, Amee đồng hành trong chiến dịch thúc đẩy tiêm chủng, nhấn mạnh tầm quan trọng của tiêm vaccine phòng Covid-19.

Chiến dịch do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF) và Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam (WHO) phát động trong Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới, diễn ra vào 23-30/4. Tham gia chương trình, các sao Việt chia sẻ hình ảnh đeo khẩu trang, tay tạo ký hiệu "V" (ý nghĩa là vaccine an toàn và hiệu quả, thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y Tế) cùng những thông điệp tích cực về tầm quan trọng của vaccine đồng thời kêu gọi bạn bè, người thân và cả fan cùng tham gia chiến dịch.

Mỗi lượt thích, chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội có đề cập đến UNICEF và #VaccinesWork, UNICEF và các đối tác sẽ nhận được 1 USD cho các chương trình vaccine, tổng giá trị lên tới 5 triệu USD.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê chia sẻ, trong năm qua, cô đã phải tạm hoãn nhiều kế hoạch, dự án vì dịch Covid-19. "Có một thời gian tôi về quê với ba mẹ và cảm nhận rõ dịch bệnh ảnh hưởng đến cuộc sống bản thân cũng như mọi người ra sao. Mọi thứ bị đảo lộn, công việc bị đình trệ, thu nhập cũng vì thế mà eo hẹp hơn. Covid-19 đã không còn là vấn đề của bất kỳ ai, mà là vấn đề chung của toàn nhân loại. Vì vậy, hãy tiêm vaccine vì bạn và vì sức khoẻ của cộng đồng", cô nói.

Người đẹp nhấn mạnh, các loại vaccine ra đời nhằm giúp bảo vệ sức khoẻ con người, hỗ trợ chúng ta phòng chống các bệnh, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, đặc biệt là đối với trẻ em. Từ khi có vaccine, nhiều bệnh dịch đã được đẩy lùi. Vì vậy H'Hen Niê bày tỏ niềm tin vaccine cũng sẽ góp phần giảm thiểu việc lây lan dịch Covid-19 trên toàn thế giới. "Tôi hy vọng tất cả người dân Việt Nam, đặc biệt là các y bác sĩ, chiến sĩ - những người tuyến đầu trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch sẽ sớm được tiêm vaccine phòng Covid-19. Đồng thời, các chương trình kêu gọi, khuyến khích và vận động người dân ủng hộ tiền mua vaccine là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay", hoa hậu chia sẻ.

H'Hen Niê diện trang phục giản dị, kêu gọi mọi người tham gia chiến dịch. Ảnh: FBNV.

Đồng tình với ý kiến của H'Hen Niê, nghệ sĩ Quang Đăng bày tỏ vaccine có ý nghĩa rất lớn, nó như tấm khiên chắn, bảo vệ con người trước dịch bệnh. Anh rất hy vọng mọi người đều có thể được tiêm phòng để bảo vệ sức khỏe bản thân, cộng đồng.

Trên hết, việc tuyên truyền về tiêm phòng Covid-19 tới cộng đồng có tầm quan trọng rất lớn. Bởi: "Một thông tin đúng được truyền đi thì cả xã hội sẽ hiểu đúng". Vì vậy, anh cùng nhóm nhảy của mình đã đồng hành cùng chiến dịch này, đồng thời gửi lời chúc mọi người được tiêm phòng sớm.

Quang Đăng cùng nhóm nhảy thực hiện bộ ảnh hưởng ứng chương trình. Ảnh: FBNV.

Nhiều người nổi tiếng trên thế giới cũng lên tiếng ủng hộ, tuyên truyền về tầm quan trọng của việc tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. Như trước tuần lễ Tiêm chủng thế giới 2021, Beckham đã thực hiện một video chia sẻ trên website của UNICEF, nói rằng "Chúng ta sẽ lại được bên nhau" qua việc tiêm phòng vaccine.

Cựu cầu thủ khuyến khích các bậc cha mẹ hãy tiêm phòng để bản thân mình được an toàn, đặc biệt là tiêm vaccine phòng Covid-19. Ngoài ra trẻ em còn cần được tiêm các vaccine thường xuyên trong chương trình tiêm chủng mở rộng để các chống lại các bệnh như bạch hầu, sởi, bại liệt...

Đại diện UNICEF và WHO trong bức ảnh phát động chiến dịch. Độc giả có thể đồng hành cùng chương trình bằng cách đăng tải hình ảnh cá nhân với ký hiệu "V" kèm các hastag như #tiemvacxincovid19antoan, #vaccine&5K, #Vietnamchienthang, #vaccineantoan, #vaccinehieuqua. Ảnh: Trương Việt Hùng.

Bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam cho biết vaccine Covid-19 đóng vai trò rất quan trọng trong công tác ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng. UNICEF Việt Nam đã và đang tiến hành các hoạt động hướng tới mục tiêu giúp mỗi người dân Việt Nam đủ điều kiện sẽ được tiêm vaccine đầy đủ, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và giúp người dân hiểu về sức mạnh của vaccine trong cuộc chiến chống lại đại dịch. Bà Rana cũng cho biết, chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội nhân tuần lễ tiêm chủng kêu gọi sự tham gia tích cực của mọi người dân Việt Nam để thúc đẩy tầm quan trọng của tiêm chủng, nâng cao sức khỏe và hạnh phúc của mọi người dân, ở bất cứ đâu, trong suốt cuộc đời của mình.

Theo thống kê của UNICEF, mỗi năm có 14 triệu trẻ sơ sinh và trẻ em trên toàn cầu không được tiêm bất kỳ loại vaccine nào để được bảo vệ khỏi các bệnh có thể phòng ngừa. Trong số này, nhiều trẻ em sống ở các vùng nông thôn xa xôi, khu vực có xung đột hoặc các khu ổ chuột, không được tiếp cận với các dịch vụ y tế thiết yếu khác. Trong năm qua, Covid-19 đã khiến tình hình này trở nên tồi tệ hơn, vì việc phong tỏa liên quan đến đại dịch và gián đoạn nguồn cung đã làm tăng nguy cơ trẻ em có thể bị tử vong vì các bệnh có thể phòng ngừa được.

Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới được tổ chức hàng năm vào tuần cuối cùng của tháng 4, nhằm thúc đẩy việc sử dụng vaccine để bảo vệ mọi người ở mọi lứa tuổi chống lại bệnh tật. Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới 2021 có chủ đề "Vaccine đưa chúng ta đến gần nhau hơn". Tại Việt Nam, UNICEF và WHO phát động chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội về tiêm chủng vaccine toàn cầu, đồng thời kêu gọi quyên góp cho UNICEF cùng các đối tác cho chương trình vaccine.

Minh Tú