Sao Việt cảm phục người cứu bé gái rơi từ tầng 12

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương cảm phục hành động của anh Nguyễn Ngọc Mạnh khi đỡ bé ba tuổi rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội.

Sáng 1/3, Tùng Dương chia sẻ hình ảnh anh Nguyễn Ngọc Mạnh trên trang cá nhân và gọi là "người hùng". Ca sĩ viết: "Trong họa có phúc. Số phận may mắn mỉm cười với ta. Tôi mừng cho em bé may mắn thoát nạn và gia đình nhỏ của em".

Chàng trai băng tường cứu cháu bé gái rơi từ tầng 12 Tài xế Nguyễn Ngọc Mạnh kể lại giây phút cứu bé gái. Video: Anh Phú.

Ngoài Tùng Dương, Tuấn Hưng, "Ốc" Thanh Vân, Hồ Ngọc Hà, Thái Thùy Linh, Pha Lê bày tỏ cảm kích trước hành động nhanh trí dũng cảm của người cứu bé gái trong gang tấc." Ốc" Thanh Vân thán phục: "Anh hùng không phải ở đâu xa mà nằm trong chính con người bạn. Nguyễn Ngọc Mạnh - xin cúi đầu cảm kích". Theo MC Nguyên Khang, khoảnh khắc anh Mạnh đỡ bé gái là "sự kỳ diệu", xứng đáng được tuyên dương. Trấn Thành cho biết anh muốn gửi tặng anh Ngọc Mạnh chút quà để khích lệ tinh thần sống đẹp và khỏe như anh.

Bên cạnh bày tỏ cảm phục anh Nguyễn Ngọc Mạnh, nhiều nghệ sĩ cùng kêu gọi các bậc bố mẹ sống trên chung cư cao tầng nên thật cẩn trọng khi có con nhỏ. Theo ca sĩ Thái Thùy Linh, Pha Lê, người ở chung cư nên lắp lưới bảo vệ lan can ở trên lẫn phía dưới, tránh cho trẻ tinh nghịch chui ra ngoài. Nếu nhà cao tầng, có thể làm lưới cho các phần trống ở tay vịn cầu thang...

Khoảng 17h30 ngày 28/2, bé gái ba tuổi bò qua lan can một phòng ở tầng 12 chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, sau đó rơi tự do xuống phía dưới và may mắn được anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu sống. Nơi xảy ra sự việc có hai tòa chung cư nằm cách nhau khoảng 30 m, được ngăn bởi một bức tường rào cao. Vị trí từ tầng bé gái rơi xuống đến mái của nhà để máy phát điện cao khoảng 50 m. Nơi cháu bé trèo ra là mặt sau của khu chung cư, ban công này gia đình trồng cây. Các căn hộ được thiết kế lan can cao hơn một m, dài 3 m, thiết kế ban đầu không có lưới chắn, một số hộ ở các tầng khác đã quây lưới để đảm bảo an toàn.

Ngày 1/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã gửi thư khen ngợi và biểu dương hành động dũng cảm, tinh thần trách nhiệm của anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, quyết định tặng bằng khen cho anh Mạnh.

Tâm Giao