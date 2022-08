Sao 'Quyền được yêu' tận hưởng cuộc sống ở tuổi 58

Glória Pires - nữ chính "Quyền được yêu" - vẫn đóng phim ở tuổi 58, sống hạnh phúc bên nhạc sĩ Orlando Morais.

Hôm 17/8, diễn viên đăng ảnh khoe kiểu tóc mới trên Instagram, hỏi mọi người đã có tóc bạc chưa. Nhiều fan khen bà ở tuổi trung niên vẫn rạng rỡ, tràn sức sống. Từng chuyển đến sống ở Los Angeles (Mỹ) và Paris (Pháp) để thay đổi không khí nhưng những năm gần đây, bà hạnh phúc khi ở trong trang trại tại vùng Goiás, Brazil.

Bà chấp nhận việc già đi tự nhiên, không can thiệp thẩm mỹ, sống gần gũi thiên nhiên. Trên Instagram, diễn viên thường khoe ảnh, video đi du lịch, cứu hộ các sinh vật biển, tham gia một số hoạt động thiện nguyện. Bà bơi lội, tập nhảy, giữ thân hình săn chắc.

Glória Pires ở tuổi 58. Ảnh: Instagram Glória Pires

Nghệ sĩ có cuộc hôn nhân 33 năm với nhạc sĩ Orlando Morais, có ba con Antonia (30 tuổi), Ana (22 tuổi) và Bento (18 tuổi). Trước đó, bà từng cưới rồi ly hôn diễn viên Fábio Júnior, có chung con gái Cléo Pires (40 tuổi). Bốn người con của Glória Pires thân thiết, thường xuyên chụp ảnh, đi chơi cùng mẹ.

Nữ diễn viên nhiều lần ca ngợi chồng, gọi ông là "tình yêu lớn" của đời mình. Bà nói với kênh Globo rằng thử thách lớn nhất với cả hai là khi ông mắc Covid-19 năm ngoái. "Tôi ở bên chồng trong suốt 9 ngày nằm viện. Anh ấy sụt nửa kg mỗi ngày. Tôi sợ hãi khi nghĩ rằng anh đã bỏ cuộc, thật kinh khủng. Cuối cùng, anh ấy vượt qua một cách kỳ diệu", Glória Pires nói.

Nhạc phim 'Quyền được yêu' Nhạc phim "Quyền được yêu". Video: TV Globo

Theo Forbes, Glória Pires là minh tinh hàng đầu ở Brazil, từng được tạp chí xếp vào danh sách những người có tầm ảnh hưởng nhất đất nước, năm 2013. Hồi tháng 6, bà tham gia buổi kỷ niệm 50 năm sự nghiệp. Ở tuổi gần 60, Glória Pires vẫn là tên tuổi ăn khách ở Brazil. Tờ O Globo cho biết bà mới hoàn thành một vai diễn trong series Fuzuê, nhưng chưa có lịch phát sóng. Một bộ phim khác của bà - A trick of fate - mới kết thúc hôm 19/8. Trong đó, diễn viên hóa thân bác sĩ tâm lý Nise da Silveira nổi tiếng.

Sinh năm 1963 trong gia đình có mẹ là nhà sản xuất, bố là diễn viên, bà được tiếp xúc nghệ thuật từ bé, đóng quảng cáo khi mới 5 tuổi. Bà đóng hơn 10 phim trước khi nổi tiếng khắp Brazil với vai Rosália trong phim Quyền được yêu, lấy bối cảnh Rio de Janeiro những năm đầu thế kỷ 20. Nhân vật của bà là con gái một nhà tư bản, buộc phải cưới một chủ nhà băng giàu có để lấy tiền bù lấp khoản nợ của cha. Trong buổi giao thừa định mệnh, cô lại phải lòng anh chàng Adriano - một bác sĩ mới tốt nghiệp - mà không biết rằng anh chính là con trai người mình sắp lấy. Trải qua nhiều thử thách, biến cố, Rosália cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc đích thực.

Glória Pires thời trẻ. Ảnh: TV Globo

Bộ phim được phát sóng rộng rãi ở nhiều nước Latin, châu Âu và châu Á, trong đó có Việt Nam. Tờ RD1 đánh giá diễn xuất có chiều sâu của Glória Pires góp phần tạo thành công cho tác phẩm. Bà diễn sinh động, chân thật tâm trạng cô gái trẻ đi từ tuyệt vọng, đau khổ cho đến khi được tận hưởng hạnh phúc.

Sau Quyền được yêu, minh tinh giành nhiều thành công ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Phim O Quatrilho do bà đóng chính năm 1995 nhận đề cử "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc" tại Oscar. Series O Rei do Gado bà góp mặt năm 1997 có rating cao kỷ lục. Năm 2005, bà đóng chính If I were you, một trong những phim Brazil có doanh thu cao nhất, bán được khoảng bốn triệu vé. Với 17 phim điện ảnh, 34 phim truyền hình và hàng trăm giải thưởng lớn nhỏ, Glória Pires được xem là một biểu tượng văn hóa ở Brazil.

Thanh Thanh (theo Forbes, Globo, RD1)