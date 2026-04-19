Sao nhí Thái Lan gây sốt khi đóng phim kinh dị Việt

Ngày 19/4, tác phẩm đạt doanh thu gần 60 tỷ đồng sau ba ngày ra mắt, dẫn đầu phòng vé trong nước. Nina là một trong những gương mặt được quan tâm khi vào vai Lua - cô bé vùng Tây Bắc. Nhân vật đóng vai trò then chốt trong kịch bản khi trở thành nạn nhân bị một thế lực quỷ dị tấn công.
Trên TikTok, nhiều video hậu trường về Nina diễn cảnh bị quỷ ám, nói tiếng Việt trên trường quay, thu hút hàng triệu lượt xem. Đạo diễn Lý Minh Thắng - khán giả xem suất chiếu sớm - đánh giá diễn xuất của sao nhí đem lại hiệu ứng cảm xúc, đẩy cao trào kịch tính cho phim.
Phân cảnh nhân vật Lua (Nina) trong Phí phông, diễn cùng Diệp Bảo Ngọc, Sỹ Hậu. Video: Đoàn phim cung cấp
Tác phẩm đánh dấu lần đầu Nina góp mặt trong phim Việt. Nhà sản xuất cho biết có cơ duyên hợp tác với Nina trong lần sao nhí đến TP HCM quảng bá phim kinh dị Thái Tee Yod: Quỷ ăn tạng phần ba, năm 2025.
Đại diện êkíp nói ấn tượng với cách làm việc chuyên nghiệp của cô bé dù thời tiết khắc nghiệt, địa hình quay hiểm trở. Họ bố trí diễn viên đóng thế cho Nina trong những cảnh khó, song diễn viên vẫn muốn tự đảm nhận để đường dây tâm lý liền mạch.
Nina cho biết ban đầu áp lực vì có nhiều cảnh thoại tiếng Việt. Để chuẩn bị cho vai diễn, cô bé cùng đoàn phim dành nhiều thời gian tìm hiểu về nhân vật và truyền thuyết địa phương.
Phí phông lấy cảm hứng từ giai thoại vùng núi Tây Bắc về một loài quỷ huyền bí, có ngoại hình như người thường, sống giữa cộng đồng nhưng chuyên hút máu hoặc sinh khí dân làng để tồn tại.
Nina trong hậu trường phim Phí phông. Video: Đoàn phim cung cấp
Nina trong Tee Yod 3 - loạt phim kinh dị Thái Lan ăn khách ở Việt Nam với tổng doanh thu gần 240 tỷ đồng. Sao nhí đảm nhận vai Yee, có nhiều cảnh bị "quỷ nhập" với biểu cảm gây ám ảnh. Denise - bạn diễn của Nina - cho biết dù có nhiều phân đoạn khó, cô bé chỉ quay vài lần là đạt yêu cầu.
Nina đến TP HCM tháng 10/2025 trong chuyến giao lưu khán giả nhân dự án Tee Yod. Khi đó, cô bé cho biết xúc động trước tình cảm các fan, bày tỏ mong muốn đóng một bộ phim Việt.
Nina tên thật là Nutthacha Jessica Padovan, sinh năm 2014, mang dòng máu Anh và Thái Lan. Sáu tuổi, diễn viên lần đầu đóng phim với Sorn Ngao Ruk, hai năm sau đó chạm ngõ điện ảnh trong Cracked.
Cô bé dần được khán giả chú ý khi vào vai nữ chính Puttan lúc nhỏ trong bộ phim Ngược dòng thời gian để yêu anh (Love Destiny) phần hai.
Diễn viên hiện là thực tập sinh của GMM Sauce - công ty con của tập đoàn truyền thông, giải trí hàng đầu Thái Lan GMM Grammy.
Học ca hát, vũ đạo và diễn xuất từ nhỏ, Nina được đánh giá là gương mặt triển vọng của làng giải trí Thái Lan. Dù có khả năng đóng nhiều thể loại, sao nhí tỏa sáng ở dòng phim kinh dị - tâm linh.
Trên trang cá nhân hơn 1,2 triệu theo dõi, Nina đăng tải nhiều hình ảnh đời thường bên gia đình, video "bắt trend" các điệu nhạc gây sốt.
Nina nhảy theo nhạc Việt tại buổi giao lưu fan ở TP HCM năm 2025. Video: Thu Giang
Năm 2026, Nina tiếp tục được quan tâm với phim Thái cổ trang Aroma of Affection (tên Việt: Hương vị tình nhân). Sao nhí kỳ vọng sớm trở lại Việt Nam, tái ngộ đoàn phim Phí phông sau khi tác phẩm hé lộ phần hai ở đoạn kết.
Nina trong trailer phim Tee Yod 3. Video: Đoàn phim cung cấp
Tam Kỳ
Ảnh: Đoàn phim cung cấp