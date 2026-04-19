Sao nhí Thái Lan gây sốt khi đóng phim kinh dị Việt

Ngày 19/4, tác phẩm đạt doanh thu gần 60 tỷ đồng sau ba ngày ra mắt, dẫn đầu phòng vé trong nước. Nina là một trong những gương mặt được quan tâm khi vào vai Lua - cô bé vùng Tây Bắc. Nhân vật đóng vai trò then chốt trong kịch bản khi trở thành nạn nhân bị một thế lực quỷ dị tấn công.

Trên TikTok, nhiều video hậu trường về Nina diễn cảnh bị quỷ ám, nói tiếng Việt trên trường quay, thu hút hàng triệu lượt xem. Đạo diễn Lý Minh Thắng - khán giả xem suất chiếu sớm - đánh giá diễn xuất của sao nhí đem lại hiệu ứng cảm xúc, đẩy cao trào kịch tính cho phim.