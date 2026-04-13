Thứ hai, 13/4/2026
Mới nhất
Tin theo khu vực
International
Thứ hai, 13/4/2026, 12:24 (GMT+7)

Sao mặc hở dự lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới

Sao mặc hở dự lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới

Chị em siêu mẫu Kendall, Kylie Jenner, Hailey Bieber diện mốt khoe nội y, crop top, xuyên thấu ở lễ hội Coachella 2026.

Chị em siêu mẫu Kendall và Kylie Jenner cùng diện crop top trắng và quần jeans khi tới thưởng thức các màn trình diễn ở Coachella 2026. Ảnh: Harper's Bazaar

Coachella lần thứ 25 diễn ra tại Indio, California, từ ngày 10 đến 19/4. Theo People, vé bán hết chỉ trong vòng một tuần sau khi được công bố. Các nghệ sĩ chính năm nay gồm Sabrina Carpenter, Justin Bieber và Karol G. Ra đời năm 1999, sự kiện được xem là lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới, quy tụ các ngôi sao hạng A của làng nhạc toàn cầu.

Ngoài âm nhạc, Coachella còn thu hút bởi thời trang. Khán giả và nghệ sĩ tới đây đều thoải mái thể hiện phong cách theo xu hướng phóng khoáng, gợi cảm đi kèm những mốt hot.

Ngoài chị em Kendall, ca sĩ Holly Humberstone cũng tới dự với bộ váy suông mang phong cách thập niên 1920. Ảnh: Instagram Holly Humberstone

Heidi Klum ở Coachella 2026
 
 

Heidi Klum thể hiện phong cách thập niên 2000 với áo cut-out và quần jeans thụng. Video: Instagram Heidi Klum

Diễn viên Madison Pettis lăng xê mốt khoe nội y với áo cánh xuyên thấu, quần shorts cạp trễ. Ảnh: Instagram Madison Pettis

Hailey Bieber (phải) tới ủng hộ chồng Justin Bieber. Cô trung thành với phong cách đơn giản kiểu thập niên 1990, gồm áo ba lỗ, cardigan vàng bơ, quần thụng và giày búp bê. Ảnh: Backgrid

Teyana Taylor diện phong cách vị lai với váy lưới khoe bodysuit xuyên thấu, kính và trang sức môi. Ảnh: Instyle

"Nữ hoàng TikTok" Charli D'Amelio theo đuổi mốt chấm bi với bra top và quần ống rộng. Ảnh: Instagram Charli D'Amelio

Người mẫu Winnie Harlow phối áo len cùng quần chắp vá theo phong cách boho. Ảnh: Instagram Winnie Harlow

Winnie Harlow khoe vũ đạo ở Coachella 2026
 
 

Cô còn diện bộ cánh boho màu nâu gồm chân váy và áo yếm tua rua, kết hợp bốt cao cổ. Video: Instagram Winnie Harlow

Ca sĩ Dixie D'Amelio diện cả bộ denim với mốt khoe nội y. Ảnh: Instagram Dixie D'Amelio

Người mẫu Gabbriette thể hiện phong cách thập niên 1990 với áo hai dây đơn giản và túi đeo vai. Ảnh: Instagram Gabbriette

Sao Mai

  Trở lại Giải tríTrở lại Giải trí