Sao gốc Việt nhớ thời chật vật ở Hollywood khi thắng Quả Cầu Vàng

MỹQuan Kế Huy - diễn viên gốc Việt - nói từng khó thoát mác sao nhí trong "Indiana Jones", khi nhận giải Quả Cầu Vàng 2023.

Anh chiến thắng giải nam phụ mảng điện ảnh với vai Waymond Wang trong Everything Everywhere All at Once, trong buổi lễ diễn ra tối 10/1 tại California. Anh nói: "Tôi được nuôi dạy để không bao giờ quên mình đến từ đâu và luôn nhớ ai đã cho tôi cơ hội đầu tiên. Tôi rất vui được gặp đạo diễn Stephen Spielberg ở đây tối nay. Stephen cảm ơn ông. Khi tôi bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một diễn viên nhí trong Indiana Jones and the Temple of Doom, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được chọn. Khi tôi lớn lên, tôi bắt đầu tự hỏi liệu đó có thực sự là may mắn".

Anh thừa nhận suýt từ bỏ sự nghiệp diễn xuất vì nổi tiếng khi còn quá trẻ. Nghệ sĩ nói về quãng thời gian khó khăn ở Hollywood: "Trong nhiều năm, tôi sợ rằng mình không còn gì để cống hiến nữa, vì dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ vượt qua được những gì mình đã thể hiện khi còn nhỏ. May mắn thay, hơn 30 năm sau, có hai người đàn ông đã nghĩ đến tôi. Họ nhớ đến cậu bé năm nào. Và cho tôi cơ hội để làm lại".

Quan Kế Huy tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 80. Ảnh: WireImage

Diễn viên kìm nén nước mắt khi cảm ơn biên kịch, đạo diễn của Everything Everywhere - Dan Kwan và Daniel Scheinert: "Cảm ơn hai anh rất nhiều vì đã giúp tôi tìm ra câu trả lời của mình. Các anh đã cho tôi nhiều hơn những gì tôi có thể mong đợi... Khi đọc kịch bản, tôi nghĩ nó được đo ni đóng giày cho mình, bởi họ chính là tôi. Tôi hiểu từng người trong đó... Tôi không nghĩ có thể đóng Waymond nếu bạn giao cho tôi vai diễn này 10, 15 năm trước. Nhìn lại cuộc đời mình, tất cả những thăng trầm, tôi đã chạm đến đáy sâu cảm xúc bên trong để dồn cả vào ba phiên bản nhân vật khác nhau này".

Quan Kế Huy cũng cảm ơn vợ, gọi cô là "người quan trọng nhất trong đời" và nói: "Anh yêu em bằng cả trái tim".

Trong Everything Everywhere All at Once, anh đóng Waymond, một người chồng xuyên qua nhiều vũ trụ, trở thành những phiên bản khác nhau để giúp vợ - Evelyn Wang (Dương Tử Quỳnh) - cứu thế giới. Theo Variety, diễn viên 51 tuổi nhận "cơn mưa" lời khen từ giới phê bình, giúp anh trở thành ngôi sao nở muộn được kỳ vọng của Hollywood. Bạn diễn của anh - Dương Tử Quỳnh - cũng thắng giải "Nữ chính xuất sắc phim điện ảnh hài - nhạc kịch".

Trailer phim Everything Everywhere All at Once Trailer "Everything Everywhere All at Once". Nhân vật Quan Kế Huy đóng xuất hiện ở giây 0:44. Video: A24

Quan Kế Huy sinh năm 1971 tại Việt Nam, có cha mẹ là người Việt gốc Trung Quốc. Anh cùng gia đình chuyển tới Mỹ định cư từ nhỏ và bén duyên với điện ảnh tại đây. Năm 12 tuổi, Quan Kế Huy gây chú ý với vai Short Round đóng cùng tài tử Harrison Ford trong Indiana Jones and the Temple of Doom. Anh cũng được biết đến với nhân vật Data trong The Goonies(1985).

Cuối thập niên 1990, Quan Kế Huy ít xuất hiện trên màn ảnh, lui về hậu trường với các công việc như chỉ đạo hành động, sản xuất, trợ lý đạo diễn... Anh cho biết khó kiếm vai diễn tốt tại Hollywood khi trưởng thành. Trước đó, nhiều đạo diễn tìm đến anh khi cần người đóng các vai trẻ em châu Á trong phim. Anh tái xuất năm 2018 sau khi xem bom tấn Crazy Rich Asians (2018). Sau Everything Everywhere All at Once, Quan Kế Huy được mời đóng mùa hai Loki của Marvel, dự kiến ra mắt giữa năm 2023.

Thanh Thanh (theo People)