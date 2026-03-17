Sao bóng bầu dục Mỹ lo ồn ào đời tư ảnh hưởng giấc mơ Super Bowl

MỹNgôi sao của Dallas Cowboys, Dak Prescott lo ngại những ồn ào sau khi chia tay hôn thê Sarah Jane Ramos có thể ảnh hưởng tới phong độ và tham vọng chinh phục danh hiệu Super Bowl.

Đầu tháng này, Prescott và Sarah cùng tổ chức tiệc độc thân tại Bahamas, nhưng cuộc cãi vã lớn trong buổi lễ khiến mối quan hệ nhanh chóng rạn nứt. Kế hoạch tổ chức hôn lễ xa hoa tại Italy sau đó bị hủy bỏ.

Không đạt thỏa thuận tiền hôn nhân và nghi vấn ngoại tình được cho là những nguyên nhân khiến Prescott và Sarah hủy hôn một tháng trước ngày cưới.

Dak Prescott và Sarah Jane Ramos khi còn mặn nồng. Ảnh: Gateway

Theo báo Anh Sportmail, Prescott - ở tuổi 32 - hiện phải đối mặt với sự chú ý lớn từ truyền thông và người hâm mộ. Nguồn tin thân cận cho biết anh lo ngại những rắc rối đời tư có thể ảnh hưởng tới mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp: giành chức vô địch Super Bowl cùng Cowboys.

"Dak có thể chịu áp lực tốt, nhưng điều anh không mong đợi trong mùa giải tới là những lời công kích từ khán giả và đối thủ", nguồn tin cho biết.

Theo người này, môi trường tại giải bóng bầu dục Mỹ (NFL) nổi tiếng với những màn "trash talk" (công kích bằng lời nói), đặc biệt khi Prescott khoác áo Cowboys - đội bóng vốn bị nhiều người hâm mộ đối thủ không ưa.

Một trong những chuyến làm khách mà Prescott lo ngại nhất là tới sân của Philadelphia Eagles, đối thủ truyền kiếp của Cowboys. Sân đấu tại Philadelphia được xem là một trong những nơi có bầu không khí khắc nghiệt nhất NFL.

Dak Prescott rời sân sau trận Dallas Cowboys gặp Atlanta Falcons tại Sân vận động Mercedes-Benz, Atlanta, Georgia, Mỹ ngày 3/11/2024. Ảnh: Reuters

Nguồn tin cho biết Prescott đang "chuẩn bị cho tình huống xấu nhất", bởi các cầu thủ và người hâm mộ đối phương có thể tận dụng chuyện tình cảm của anh để gây áp lực trên sân.

Kịch bản tệ nhất với Prescott là những ồn ào cá nhân ảnh hưởng trực tiếp tới phong độ thi đấu, trong bối cảnh anh đang sở hữu hợp đồng trị giá 240 triệu USD và được xem là nhân tố quan trọng trong tương lai của Cowboys.

Theo Sportmail, khát khao giành chức vô địch Super Bowl của Prescott cũng là một phần nguyên nhân dẫn tới chia tay. Sarah được cho là lo ngại cuộc sống hôn nhân sẽ khiến cô không hạnh phúc. Nguồn tin cho biết Sarah "chọn sức khỏe tinh thần của bản thân, thay vì tiếp tục một cuộc hôn nhân không còn tình cảm".

Trong mùa giải 2026, Cowboys dự kiến làm khách tại nhiều sân đấu khắc nghiệt như Philadelphia, New York, Green Bay và Indianapolis - nơi các CĐV đối thủ được cho là sẵn sàng gây áp lực lớn lên Prescott.

Prescott gia nhập Dallas Cowboys từ kỳ tuyển chọn NFL Draft 2016 và nhanh chóng trở thành quarterback (cầu thủ ném bóng, vị trí điều phối tấn công) số một của đội. Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ thi đấu, anh vẫn chưa giành được danh hiệu Super Bowl. Thành tích play-off tốt nhất của Prescott cùng Cowboys mới dừng ở Divisional Round (vòng tứ kết của vòng loại trực tiếp NFL)

Sarah Jane Ramos (giữa, phía trước, mặc áo đỏ), đăng ảnh cùng bạn bè trong tiệc độc thân tại Bahamas. Ảnh: Instagram / sarahjane

Trong khi đó, Sarah đang dựa vào sự hỗ trợ từ bạn bè và gia đình sau cú sốc chia tay. Trước khi thông tin hủy hôn được công bố, cô đăng nhiều bức ảnh từ tiệc độc thân cùng dòng chú thích: "Tôi thực sự tin rằng bạn có thể vượt qua mọi thứ trong cuộc sống nếu có những người bạn tuyệt vời".

Những ngày sau đó, Sarah đã xóa mọi chi tiết liên quan đến việc là "hôn thê" khỏi phần giới thiệu trên Instagram. Trang cá nhân của cô vẫn ghi đang đính hôn với Prescott, nhưng nhiều khả năng thông tin này cũng sẽ sớm được thay đổi.

Prescott cầu hôn Sarah vào tháng 10/2024, bảy tháng sau khi con gái đầu lòng của họ, MJ, chào đời. Tháng 5/2025, hai người đón con gái thứ hai Aurora Rayne.

Hồng Duy (theo Daily Mail)