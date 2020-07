Sáng 3/7 tuyên án vụ 'đổ bêtông thi thể'

Bình DươngSau một tuần nghị án, 9h ngày 3/7, HĐXX đưa ra phán quyết đối với Phạm Thị Thiên Hà - bị VKS đề nghị án tử hình, và 3 đồng phạm về 3 tội danh.

Thiên Hà cùng mẹ là Trịnh Thị Hồng Hoa, 67 tuổi, và hai đồng phạm Nguyễn Ngọc Tâm Huyên, 41 tuổi; Lê Ngọc Phương Thảo, 30 tuổi, bị xét xử về tội Giết người; Che giấu tội phạm; Không tố giác tội phạm.

Trước đó, trong hai ngày xét xử 25-26/6, Hà cho biết khoảng tháng 7/2018 đã tập hợp nhóm 8 người đi tu luyện theo giáo phái do mình tự nghĩ ra. Sau nhiều lần tập trung ở TP HCM và Khánh Hòa, họ đến thuê căn nhà ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Trong quá trình tu luyện, các thành viên buộc phải uống rượu và hút thuốc lá. Thấy cuộc sống quá cực, hai người phụ nữ trong nhóm bỏ đi. Sợ bị lộ, Hà cùng 5 người còn lại chuyển sang thuê căn khác tại xã Hưng Hòa.

Hà tại phiên tòa chiều 26/6. Ảnh: Phước Tuấn.

Cuối năm đó, Hà chở cả nhóm đến Bà Rịa - Vũng Tàu thuê villa để "tịch cốc". Do sinh hoạt khắc nghiệt, ông Trần Đức Linh (52 tuổi, quê Nghệ An) nhảy lầu một qua cửa sổ bỏ trốn, kêu cứu. Lúc này Thiên Hà và Trần Trí Thành (28 tuổi, quê TP HCM) bắt lại, đưa vào phòng.

Hà tát ông Linh 2-3 cái; Thành đấm, đá, giật cùi chỏ... vào nạn nhân, vài giờ sau thì ông này tử vong. Hôm sau, cả nhóm đưa thi thể về căn nhà ở xã Hưng Hòa bỏ trong thùng nhựa, đổ ximăng bên ngoài để tránh mùi hôi.

Thời gian sau Hà thấy Thành hay trốn ra ngoài ăn khuya, sinh hoạt không đúng quy định... nên bàn với 3 thành viên còn lại giết anh này. Thi thể nạn nhân cũng được họ xử lý như đối với ông Linh.

Thiên Hà phản bác cáo trạng buộc tội mình giết ông Linh, việc bị cáo tát ông này 2-3 cái là do sợ ảnh hưởng người khác. Nạn nhân chết là do nguyên nhân sức khoẻ yếu sau thời gian dài nhịn ăn uống, và nhảy lầu bỏ trốn. Còn việc giết Thành là do anh này không bỏ tật xấu, có ý hãm hại mình.

Ngoài ra, Hà cũng không đồng ý cáo trạng truy tố bà Hoa tội Giết người vì mẹ bị cáo không tham gia bàn bạc, hay thực hiện hành vi.

Đại diện VKS cho rằng, hoạt động tu luyện của nhóm Hà là trái quy định của hiến pháp, trái thuần phong mỹ tục, phong tục tôn giáo... Việc cuồng tín, mù quáng này đã dẫn đến hành động giết người rất tàn ác. Trong vụ án, Hà có vai trò chủ mưu, cầm đầu, có nhiều tình tiết tăng nặng như: có tổ chức, giết người lệ thuộc tinh thần mình...

Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Hà mức tử hình về tội Giết người; Thảo từ 22 đến 23 năm tù về hai tội Giết người và Che giấu tội phạm; Huyên từ 19 đến 21 năm tù về tội Giết người và Không tố giác tội phạm; Hoa bị đề nghị 13-15 năm tù về tội Giết người và Không tố giác tội phạm.

Huyên (trái) cùng bà Hoa và Thảo (phía sau) được dẫn giải đến toà hồi tuần trước. Ảnh: Phước Tuấn.

Bào chữa cho các bị cáo, luật sư cho rằng việc truy tố Hà giết ông Linh là không có cơ sở. VKS nhận định ông này "không chịu nổi tịch cốc" là suy đoán chủ quan, không có lợi cho bị cáo và luật không cho phép. Trong khi đó biên bản kết luận pháp y cái chết của ông Linh bị ngoại lực tác động lên vùng cổ, ngực gây suy hô hấp dẫn đến tử vong và điều này không liên quan đến Hà.

Theo luật sư, việc VKS định tội sai dẫn đến việc truy tố các tội danh Che dấu tội phạm, Không tố giác tội phạm đối với các bị cáo khác là không có cơ sở.

HĐXX dành gần một tiếng để luật sư và đại diện VKS tranh luận, song người giữ quyền công tố bảo lưu quan điểm.

Phước Tuấn