Sản xuất giấm giả từ công thức '6 lít hóa chất pha 200 lít nước lã'

Quảng NinhPhạm Thanh Tuấn cùng mẹ sản xuất gần 1.000 lít giấm giả bằng cách pha axit acetic với nước máy rồi gắn mác "ủ men từ gạo".

Ngày 19/4, khi kiểm tra cơ sở sản xuất của Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang Tuấn, 39 tuổi, đã tổ chức đang pha trộn hóa chất axit acetic với nước máy để tạo ra giấm thành phẩm.

Thay vì lên men tự nhiên từ gạo theo quy trình truyền thống, Tuấn áp dụng công thức 6 lít axit pha với 200 lít nước lã. Hỗn hợp này sau đó được đóng chai, dán nhãn bắt mắt với dòng chữ "ủ men từ gạo" để đánh lừa người tiêu dùng.

Theo nhà chức trách, việc sử dụng hóa chất công nghiệp để pha chế giấm ăn cực kỳ nguy hiểm. Nếu nồng độ axit vượt ngưỡng cho phép, người dùng có thể bị bỏng niêm mạc dạ dày, ngộ độc thần kinh, thậm chí dẫn đến ung thư hoặc tử vong nếu tích tụ lâu dài trong cơ thể.

Số giấm làm từ axit và nước lã được phát hiện ở cơ sở sản xuất của Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng. Ảnh: Công an cung cấp

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu gần 1.800 chai nhựa thành phẩm (loại 450ml), tương đương hơn 800 lít giấm giả, hai can nhựa hóa chất axit acetic (loại 30 lít) và hàng loạt thiết bị, tem mác và máy đóng chai phục vụ việc làm giả.

Bà Vũ Thị Dung (63 tuổi, mẹ của Tuấn) bị cáo buộc khởi xướng, thành lập công ty và trực tiếp mua sắm trang thiết bị, hóa chất để sản xuất từ năm 2018.

Đến tháng 9/2025, bà Dung tạm dừng nhưng sau đó tiếp tục hỗ trợ con trai duy trì hoạt động và tìm mối tiêu thụ ra thị trường nhằm thu lời bất chính.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, khởi tố bị can với Tuấn và bà Dung, về hành vi sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Lê Tân