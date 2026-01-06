Sản xuất của Mỹ giảm tháng thứ 10 liên tiếp

Hoạt động sản xuất tại Mỹ trong tháng 12 xuống thấp nhất 14 tháng, khi số đơn hàng mới tiếp tục giảm và chi phí đầu vào tăng cao.

Ngày 5/1, Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ (ISM) công bố Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) của nước này chỉ đạt 47,9 điểm trong tháng 12. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 10/2024. PMI dưới 50 cho thấy hoạt động sản xuất co lại. Chỉ số này dưới mốc 50 suốt 10 tháng qua, dù sản xuất đóng góp 10,1% GDP cho Mỹ.

Hai ngành thiết bị điện - đồ gia dụng - linh kiện và máy tính - đồ điện tử ghi nhận tăng trưởng. 15 ngành còn lại, như hóa chất, máy móc và thiết bị vận tải đều co lại.

Công nhân trong nhà máy gặt đập liên hợp tại Mendota, Illinois ngày 21/2. Ảnh: Reuters

Các chỉ số phụ về sản xuất và tồn kho tháng trước cùng đi xuống, dù đã cải thiện trong tháng 11. Trong khi đó, chi phí đầu vào của các nhà máy vẫn ở mức cao. Chỉ số giá đầu vào không thay đổi so với tháng 11, ở mức 58,5 điểm, cao hơn dự báo là 57. Chỉ số theo dõi đơn hàng mới cũng gần như không đổi, ở 47,7 điểm.

Dù vậy, chỉ số PMI vẫn cao hơn 42,3 - ngưỡng ISM cho rằng phù hợp với việc nền kinh tế đang tăng trưởng.

Báo cáo của ISM cho thấy sự phục hồi khó xảy ra trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các nhà kinh tế học kỳ vọng bước ngoặt diễn ra năm nay, khi các đợt giảm thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump phát huy tác dụng.

Những người tham gia khảo sát tiếp tục chỉ ra thuế nhập khẩu là vấn đề với họ. Một số hãng hóa chất cho biết họ hy vọng "quay trở lại thương mại tự do". Dù vậy, Tổng thống Trump đến nay vẫn khẳng định thuế nhập khẩu đang mang về hàng trăm tỷ USD cho ngân sách, đồng thời cải thiện an ninh kinh tế Mỹ.

Tuy nhiên, ngoài các lĩnh vực được hỗ trợ bởi cơn sốt đầu tư vào AI, thuế nhập khẩu của ông Trump chưa hồi sinh ngành sản xuất trong nước như kỳ vọng. Các nhà kinh tế cho rằng mục tiêu này là bất khả thi, vì thuế không thể giải quyết các vấn đề cốt lõi của ngành này, như thiếu lao động.

Hà Thu (theo Reuters)