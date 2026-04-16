Sàn thương mại điện tử Việt tích hợp trong gần 20 ứng dụng ngân hàng

Nền tảng thương mại điện tử VnShop được tích hợp trên 19 ứng dụng của các ngân hàng và được trao kỷ lục Việt Nam về số lượng này.

VnShop được thành lập năm 2016, ban đầu là một kênh mua sắm trong hệ sinh thái VnPay. Gần đây, nền tảng liên tục mở rộng bằng cách có sẵn trong các app ngân hàng. Tại sự kiện công bố ngày 15/4, ông Niraan De Silva, Phó chủ tịch VnPay, cho biết không đặt mục tiêu cạnh tranh với nền tảng lớn từ nước ngoài như TikTok Shop, Shopee. Thay vào đó, họ muốn tạo trải nghiệm mua sắm mới cho người dùng, thúc đẩy các giao dịch, đồng thời tạo ra thêm một kênh bán hàng cho các nhà cung cấp uy tín tại Việt Nam, với tệp khách hàng vốn đã được xác thực.

"Thị trường Việt Nam đang thay đổi theo hướng mà tính xác thực cực kỳ quan trọng", ông Silva nói, nhắc đến sự xác thực từ sản phẩm, chuỗi cung ứng, đến người mua hàng.

Theo ông Cao Thế Anh, Chủ tịch VnShop, việc tích hợp vào ứng dụng ngân hàng giúp nền tảng tiếp cận hơn 62 triệu người dùng tại Việt Nam. Quy mô của nền tảng không được đề cập, nhưng theo thống kê năm 2025, nền tảng ghi nhận giá trị đơn hàng trung bình (AOV) đạt trên 650.000 đồng, tỷ lệ hoàn trả hàng dưới 1% và tỷ lệ thanh toán trước gần như tuyệt đối. Đơn vị này cũng nhấn mạnh việc kiểm soát chặt chẽ nguồn hàng, đảm bảo sản phẩm chính hãng, có hóa đơn.

Giao diện VnShop trên điện thoại. Ảnh: Lưu Quý

VnShop cũng đang mở rộng các kênh bán thông qua website, mạng xã hội và đang trong quá trình mở rộng hợp tác với các ứng dụng ngân hàng khác.

Trong sự kiện về thương mại điện tử được VnPay tổ chức cùng ngày, các chuyên gia nhận định thị trường thương mại điện tử hiện không còn dừng ở việc gia tăng đơn hàng, "đốt tiền" để tăng trưởng nóng mà cố gắng chuyển sang tối ưu hiệu quả, giảm tỷ lệ hoàn trả và nâng cao chất lượng tệp khách hàng.

"Thương mại điện tử Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng chọn lọc. Đây không còn là cuộc đua mở rộng quy mô đơn thuần, mà là cuộc chơi của năng lực vận hành, của chiến lược và của khả năng tối ưu hiệu quả", ông Trần Minh Tuấn, CEO Metric, cho biết.

Theo ông, với bối cảnh hiện tại, doanh nghiệp buộc phải nhìn lại bài toán tăng trưởng, và chỉ những doanh nghiệp thực sự hiểu thị trường, có chiến lược rõ ràng và vận hành bài bản mới có thể duy trì đà tăng trưởng bền vững. Một trong những xu hướng nổi bật được các chuyên gia nhấn mạnh là sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, khi họ ngày càng ưu tiên các yếu tố như nguồn gốc sản phẩm rõ ràng, trải nghiệm mua sắm minh bạch, thanh toán an toàn và dịch vụ hậu mãi thuận tiện.

Theo báo cáo e-Conomy SEA 2025 được Google công bố, nền kinh tế số Việt Nam ước tính đạt 39 tỷ USD tổng giá trị hàng hóa, là nền kinh tế số tăng trưởng nhanh thứ hai tại Đông Nam Á. Thương mại điện tử tiếp tục là ngành đóng góp lớn nhất, đạt khoảng 25 tỷ USD.

