Sàn thương mại điện tử doanh nghiệp Việt Nam - EU ra mắt

Sàn thương mại điện tử doanh nghiệp Việt Nam - EU, mô hình B2B là công cụ giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia mạng lưới sản xuất toàn cầu.

Sàn thương mại điện tử doanh nghiệp Việt Nam - EU được ra mắt tại chương trình "Hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp khai thác EVFTA bằng nền tảng thương mại điện tử" diễn ra ngày 26/3. Chương trình do Viện Khoa học Quản trị Doanh nghiệp và Kinh tế số Việt Nam (VIDEM) cùng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số - Bộ Công thương (IDEA) và Kim Nam Group cùng triển khai.

Theo ông Nguyễn Kim Hùng, Viện trưởng Viện Khoa học Quản trị doanh nghiệp và Kinh tế số Việt Nam, sàn thương mại điện tử doanh nghiệp Việt Nam - EU hình thành là nền tảng giao dịch giữa các doanh nghiệp (B2B Marketplace). Từ đó, góp phần hiện thực hóa "tuyến đường cao tốc quy mô lớn" để kết nối doanh nghiệp Việt với các đối tác thương mại quốc tế, đặc biệt các đối tác đến từ châu Âu. Sàn giao dịch này sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp EU, cũng như các đối tác quốc tế khác có thể dễ dàng kết nối và thực hiện các hoạt động thương mại trong bối cảnh hiệp định EVFTA mở đường cho xuất nhập khẩu.

Nền tảng trên được thực hiện theo lộ trình hai bước. Hiện, đã hoàn thành một số chức năng tại website. Website này có trang tra cứu về hiệp định EVFTA và trang giới thiệu về các chương trình hợp tác. Thời gian tới, VIDEM, IDEA và Kim Nam Group sẽ hoàn thiện nền tảng hoàn chỉnh.

Khi hoàn thiện, sàn thương mại điện tử này có khả năng đấu nối trực tiếp với các sàn thương mại điện tử sẵn có của các tỉnh, thành phố, các ngành hàng. Từ đó, xây dựng một cơ sở dữ liệu quốc gia về hồ sơ năng lực, minh bạch hóa nguồn gốc xuất xứ thông tin sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp Việt. Sàn đồng thời là cổng cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho cộng đồng doanh nghiệp Việt cũng như các đối tác quốc tế về các hiệp định thương mại, chính sách liên quan đến hoạt động thương mại quốc tế.

"Chúng tôi cũng nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái số hoàn thiện thông qua các giải pháp (thanh toán số, logistics, hóa đơn điện tử, chữ ký số...) giúp cho doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kết nối, thương mại thuận tiện trên một nền tảng duy nhất", ông Nguyễn Kim Hùng cho biết.

Theo số liệu từ VIDEM, thương mại điện tử đóng vai trò quan trọng với các doanh nghiệp toàn cầu. Trong năm 2020, lượt truy cập website thương mại điện tử tăng 90,4% trên toàn thế giới. Tại Việt Nam 77,3% số giao dịch vì vậy. Thương mại điện tử Việt Nam tăng trưởng 18% năm 2020, đạt quy mô 11 tỷ USD. Sàn thương mại điện tử doanh nghiệp Việt Nam - EU được ra mắt đáp ứng nhu cầu kinh doanh, giao thương hàng hóa từ Việt Nam sang EU. Trong tương lai, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước có cơ hội hợp tác trực tiếp với doanh nghiệp tại châu Âu.

Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá, nền tảng này sẽ là bước đầu trong lộ trình tạo ra giải pháp mang tính nền tảng, lấy công nghệ làm cốt lõi hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh gia đình và tận dụng tối đa cơ hội Hiệp định EVFTA mang lại. Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng khuyến nghị các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng nền tảng cần đảm bảo an toàn, an ninh thông tin để doanh nghiệp an tâm kinh doanh trên hệ sinh thái số.

Cũng tại sự kiện, VIDEM, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cùng Kim Nam Group đã ký kết hợp tác để xây dựng Sàn thương mại điện tử doanh nghiệp Việt Nam – EU trong thời gian tới. Ngoài ra, một số doanh nghiệp như 24h Group, Công ty Xuất nhập khẩu Tân Việt Phát, Công ty DHS Logistics, Best Việt Nam... cũng cam kết tham gia dự án xây dựng nền tảng này.

Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ 8/2020. Khi hiệp định có hiệu lực, EU xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 85,6% số dòng thuế (70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU). Sau 7 năm, 99,2% số dòng thuế (99,7% kim ngạch xuất khẩu) sẽ được xóa bỏ thuế. Với 0,3% kim ngạch xuất khẩu còn lại, EU cam kết dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan với thuế nhập khẩu 0%.

EU hiện là đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai (sau Mỹ) với kim ngạch hai chiều tăng gần 14 lần, từ mức 4,1 tỷ USD năm 2000 lên gần 56,5 tỷ USD vào năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam vào EU tăng gần 15 lần từ 2,8 tỷ USD lên 41,54 tỷ USD. Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn thứ hai của EU (sau Singapore) tại ASEAN và là quốc gia đang phát triển đầu tiên trong khu vực châu Á ký kết thỏa thuận thương mại tự do với EU.

