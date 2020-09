Sản phụ mắc Covid-19 sinh con

Hà Nội"Bệnh nhân 411", mang thai tuần thứ 36, sáng nay sinh thường bé trai nặng 3,1 kg, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Bác sĩ Hoàng Tuấn Thành, khoa Nhi, cho biết bé sinh thiếu tháng, các chỉ số sinh tồn tốt, nhiệt độ ổn định, có phản xạ bú, không mắc dị tật. Sau khi chào đời, bé được tách khỏi mẹ để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Bé ở riêng một phòng, nằm lồng ấp, bú sữa mẹ từ bình, do một bác sĩ và một điều dưỡng chăm sóc.

Mẹ bé, 30 tuổi, quê ở Dữu Lân, Việt Trì, Phú Thọ, từ Nga về nước ngày 17/7, ngày 23/7 được ghi nhận dương tính nCoV, điều trị ở Nam Định. Sau đó, bệnh nhân liên tiếp có kết quả xét nghiệm âm tính rồi dương tính, được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị ngày 17/8.

Bác sĩ Trần Thượng Việt, Trưởng khoa Ngoại Sản, cho biết đã chuẩn bị sẵn nhân lực và phương án hỗ trợ sinh nở ngay từ khi thai phụ nhập viện. Các thiết bị trong phòng cách ly thai phụ cũng được sắp xếp lại tương tự với phòng sinh bình thường ở khoa sản. Bệnh viện cũng chuẩn bị kíp hộ sinh gồm một bác sĩ sản và một nữ hộ sinh, họ sẽ cách ly 14 ngày ngay sau khi đỡ đẻ cho thai phụ. Trường hợp thai phụ phải sinh mổ và bệnh nặng, sẽ được chuyển xuống phòng riêng ở khoa Ngoại Sản.

"Điều lo nhất là thai phụ vẫn còn dương tính nCoV, người mẹ có thể bị tổn thương phổi. Chúng tôi phải chuẩn bị phương án tách mẹ và con để phòng lây nhiễm, dù chưa có báo cáo nào chỉ ra Covid-19 lây từ mẹ sang con, đồng thời chưa rõ sữa mẹ có kháng thể để bảo vệ cho em bé hay không", bác sĩ Việt nói.

May mắn, người mẹ sức khỏe tốt, sinh thường em bé an toàn, không mất máu. Sau khi đỡ sinh an toàn cho sản phụ, kíp hộ sinh bắt đầu cách ly y tế 14 ngày.

Trước đó, các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã đỡ đẻ thành công cho hai sản phụ nghi nhiễm. Hiện bệnh viện còn điều trị cho 19 bệnh nhân Covid-19.

Nữ hộ sinh bế bé trai chào đời sáng 10/9. Ảnh: Thanh Sơn.

Chi Lê