Sản phụ băng huyết sau chườm nóng bụng

TP HCMChị Minh, 30 tuổi, massage chườm nóng bụng sau sinh con, được một tuần thì xuất huyết âm đạo bất thường, bác sĩ chẩn đoán băng huyết.

Kết quả siêu âm không phát hiện tình trạng sót nhau nhưng tử cung sản phụ ứ dịch. Ngày 29/9, ThS.BS Trần Thị Thanh Thảo, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết sản phụ bị băng huyết do chườm nóng. Sản phụ cho biết đã dùng dịch vụ spa chăm sóc sau sinh gồm massage, xoa bóp, chăm sóc da, túi chườm thảo dược.

Theo bác sĩ Thảo, chườm nóng giúp tăng tuần hoàn máu, thư giãn vùng bụng nhưng chưa có nghiên cứu cụ thể chứng minh hỗ trợ giảm béo. Chườm nóng liên tục có thể khiến mạch máu nuôi tử cung bị tác động. Máu đến nhiều hơn, tử cung mất khả năng co hồi, gây xuất huyết.

Bác sĩ hút dịch, kết hợp dùng thuốc co hồi tử cung, theo dõi huyết áp, mạch, nhịp thở, tri giác cho bệnh nhân. Sau 4 giờ cấp cứu, chị Minh tạm ngưng chảy máu và được theo dõi tại viện.

Trước đó, bệnh viện Tâm Anh cũng cấp cứu một sản phụ 32 tuổi mất 500 ml máu, tụt huyết áp, rối loạn đông máu sau sinh mổ 15 ngày. Sau hai lần chườm nóng tử cung và massage bằng máy, sản phụ bị xuất huyết âm đạo. Bác sĩ truyền 350 ml hồng cầu, 200 ml huyết tương đông lạnh để cầm máu, đặt bóng chèn, bảo tồn tử cung cho bệnh nhân.

Bác sĩ cấp cứu cho sản phụ băng huyết sau sinh tại bệnh viện Tâm Anh: Ảnh: Tuệ Diễm

Theo bác sĩ Thảo, tử cung của phụ nữ trưởng thành kích thước trung bình khoảng 8x5x3 cm. Khi mang thai, tử cung thay đổi theo sự phát triển của thai kỳ, sẽ co lại về kích thước ban đầu sau 6 tuần sinh. Sản phụ sinh mổ có thời gian phục hồi lâu hơn, khoảng 3-6 tháng.

Bác sĩ Thảo khuyến cáo sản phụ không nên chườm nóng bụng trước 6 tuần đối với sinh thường, trước ba tháng đối với sinh mổ. Sau sinh, hầu hết phụ nữ vẫn bị to bụng do tử cung và thành bụng bị kéo giãn chưa thể trở lại kích thước ban đầu. Sản phụ không nên ép bụng thon gọn sớm dẫn đến nguy cơ như băng huyết.

Theo bác sĩ Thảo, băng huyết sau sinh là tai biến sản khoa thường gặp, có hai trường hợp gồm băng huyết nguyên phát (xảy ra trong vòng 24 giờ đầu sau sinh), thứ phát (xuất hiện từ 24 giờ đến 12 tuần). Sản phụ lớn tuổi, tăng huyết áp, đa nhân xơ tử cung, lạc nội mạc trong cơ tử cung, đa thai, thụ tinh trong ống nghiệm, bệnh lupus ban đỏ hệ thống... có nguy cơ cao.

Băng huyết thứ phát còn do chuyển dạ kéo dài, sử dụng thuốc tăng co, chuyển dạ nhanh, cắt tầng sinh môn, tiền sản giật, tử cung quá căng (thai to, đa thai, đa ối). Phụ nữ bị nhiễm trùng ối, sót mô nhau, viêm nội mạc tử cung, bất thường mạch máu động mạch và tĩnh mạch trong tử cung... cũng có thể gặp tình trạng này.

Sản phụ có thể phân biệt băng huyết muộn và sản dịch bằng cách quan sát dịch ở vùng kín. Khi máu đỏ tươi, số lượng lớn, cần đến bệnh viện ngay để được cấp cứu.

Tuệ Diễm

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi