Sản phẩm hỗ trợ diệt khuẩn mùa mưa

Máy diệt khuẩn cá nhân 3 in 1 Digimax U-VC, lọc than hoạt tính, nguồn USB 5V (DP-3EB) giảm giá 13% còn 1,3 triệu đồng, sử dụng nguyên lý khuếch tán nhằm loại bỏ dần mạt bụi và vi khuẩn. Do có bộ lọc than hoạt tính nên sản phẩm giúp góp phần loại bỏ mùi hôi, khói thuốc, lọc bụi mịn và tạp chất trong không khí.