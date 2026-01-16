Săn học bổng các bậc học tại triển lãm du học Capstone

Triển lãm Du học quốc tế mùa xuân 2026 quy tụ hơn 30 trường trung học, đại học từ Mỹ, Canada, Anh, Singapore và Thái Lan, cấp học bổng đa dạng đến bậc sau đại học.

Sự kiện diễn ra từ ngày 24 đến 27/1 do Capstone Education tổ chức nhằm cập nhật thông tin học bổng và định hướng du học cho học sinh Việt Nam. Tại đây, đại diện các trường và đội ngũ chuyên gia tư vấn của Capstone Education sẽ tư vấn trực tiếp 1-1 miễn phí.

Triển lãm diễn ra lúc 14h-18h ngày 24/1, Khách sạn Rex (141 Nguyễn Huệ, TP HCM); 14h-18h, Chủ nhật 25/1 tại Khách sạn du Parc Hanoi (84 Trần Nhân Tông, Hà Nội); 16h-20h ngày 27/1 tại Khách sạn Novotel Danang Premier Han River (36 Bạch Đằng, Đà Nẵng).

Tại triển lãm, phụ huynh có thể tìm hiểu nhóm trường trung học Mỹ nhận học sinh lớp 12 nếu muốn chuyển hướng du học sớm, kiểm soát chi phí. Các trường tham gia triển lãm đều có mức học bổng cao. Trong đó, Foxcroft Academy trao học bổng 50%, Fryeburg Academy hỗ trợ 20.000 - 35.000 USD, và nhiều trường khác như Rivermont Collegiate hay Cotter Schools. Khi tham gia triển lãm và nộp hồ sơ, học sinh được miễn phí nộp đơn. Riêng với Cotter Schools, ứng viên được giảm thêm 2.000 USD học phí.

Phụ huynh và học sinh tìm hiểu thông tin du học, học bổng tại triển lãm du học của Capstone Education. Ảnh: Capstone Education

Bên cạnh đó, triển lãm giới thiệu nhóm trường trung học Mỹ chất lượng cao với 90-100% học sinh trúng tuyển đại học top 100. Các trường như St. Anthony High School, St. John the Baptist High School, Carmel Catholic High School... sở hữu chương trình AP & Honors đa dạng và lộ trình chuẩn bị hồ sơ đại học từ bậc THPT.

Đối với học sinh muốn giảm áp lực tài chính giai đoạn đầu, triển lãm giới thiệu các chương trình cao đẳng, dự bị đại học và tiếng Anh tại Mỹ, Anh và Singapore. Đây là lộ trình 2+2 phổ biến, với chi phí thấp hơn trong giai đoạn đầu và có khả năng chuyển tiếp lên đại học để nhận bằng cử nhân. Các đơn vị tham gia gồm: Elgin Community College, Skagit Valley College, English Language Institute at Georgia Gwinnett College (Mỹ), Orita Sinclair College (Singapore) và SCL International College London (Anh).

Ở bậc đại học, triển lãm Du học mùa xuân 2026 quy tụ nhiều trường Mỹ, Canada và Thái Lan với thế mạnh về học bổng, chất lượng đào tạo và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Theo ban tổ chức, nhiều trường sẽ cung cấp học bổng từ 50% học phí, mạng lưới doanh nghiệp liên kết rộng, hỗ trợ sinh viên quốc tế trong quá trình thực tập và tìm việc làm. Một số trường đạt tỷ lệ 90% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp, mang lại lợi thế cạnh tranh cho du học sinh khi bước vào thị trường lao động toàn cầu.

Học sinh và đại diện các trường quốc tế trao đổi trực tiếp tại triển lãm du học Capstone. Ảnh: Capstone Education

Thông qua tư vấn cá nhân hóa, các chuyên gia đánh giá năng lực học thuật, hoạt động ngoại khóa, mục tiêu ngành học và ngân sách gia đình dựa trên hồ sơ học tập của học sinh. Trên cơ sở đó, học sinh, sinh viên có thể đưa ra định hướng chiến lược học bổng phù hợp, giúp gia đình tránh lựa chọn cảm tính và tối ưu cơ hội trúng tuyển, hỗ trợ tài chính.

Đồng thời, ban tổ chức sẽ cung cấp bộ tài liệu tổng hợp về trường học, ngành đào tạo và lộ trình học tập, giúp tiết kiệm thời gian so với việc tự tìm hiểu riêng lẻ.

Không gian triển lãm kết hợp tư vấn, giao lưu và hoạt động tương tác. Ảnh: Capstone Education

Song song với hoạt động tư vấn, triển lãm tổ chức các workshop dành cho phụ huynh và học sinh như "Thấu hiểu để đồng hành cùng con du học" và "Mẹo thích nghi nhanh cho du học sinh" với sự tham gia của phụ huynh có con du học và sinh viên đang theo học tại các đại học top 100 Mỹ.

Ngoài ra, sự kiện có nhiều trò chơi tương tác và phần quà dành cho người tham dự góp phần tạo không gian giao lưu cởi mở, giúp giảm áp lực trước những quyết định quan trọng.

Nhật Lệ