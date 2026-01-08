Sán dây gần một mét 'ngọ nguậy' trong ruột người thích ăn đồ tái

Lào CaiThấy đoạn trắng giống sợi phở ngọ nguậy lúc đại tiện, người đàn ông 35 tuổi đi khám, bác sĩ phát hiện sán dây dài 80 cm di chuyển trong đại tràng.

Đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 8/1 cho biết bệnh nhân nhập viện do bụng thường xuyên khó chịu, sụt 2 kg trong hai tuần dù sinh hoạt bình thường. Trước đó, người bệnh nhiều lần đại tiện ra các đoạn trắng ngà, dài tới 30 cm, có khả năng co giãn và di chuyển. Qua nội soi, bác sĩ phát hiện ký sinh trùng màu trắng, dài hơn 80 cm đang di chuyển trong lòng đại tràng và nhận định sán đã cư trú âm thầm từ lâu.

Thói quen ăn thịt tái tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe. Ảnh: Bùi Thủy

Người bệnh có tiền sử dịch tễ thường xuyên tiêu thụ các món tái từ thịt trâu, bò, lợn, ăn tiết canh và rau sống. PGS.TS Lê Trần Anh, chuyên gia Nấm và Ký sinh trùng, đánh giá mẫu bệnh phẩm thu được là đoạn thân, chưa đủ căn cứ định danh chính xác loài, nhưng dựa trên các đốt sán thải ra, bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân nhiễm sán dây lợn. Hiện người bệnh đã tiếp nhận phác đồ điều trị đặc hiệu để loại trừ ký sinh trùng.

Tại Việt Nam, tỷ lệ nhiễm sán dây lợn thấp hơn sán dây bò nhưng mức độ nguy hiểm cao hơn. Người là vật chủ chính, nhiễm bệnh do ăn phải thịt lợn chứa ấu trùng (lợn gạo) chưa nấu chín. Khi vào cơ thể, ấu trùng thoát nang, bám vào niêm mạc ruột non và phát triển thành sán trưởng thành, có thể dài tới 7 mét. Người bệnh thường gặp các triệu chứng đau bụng, rối loạn tiêu hóa, bứt rứt hoặc tự rụng đốt sán ra ngoài.

Nghiêm trọng hơn, người bệnh có thể nhiễm ấu trùng sán hệ thần kinh (neurocysticercosis) nếu nuốt phải trứng sán từ môi trường, tay bẩn hoặc do đốt già trào ngược từ ruột lên dạ dày. Lúc này, ấu trùng xuyên qua thành ruột, theo máu xâm nhập não, mắt, cơ vân. Tùy thuộc vị trí và số lượng nang, bệnh nhân sẽ đối mặt với các biến chứng đe dọa tính mạng như tăng áp lực nội sọ, co giật, liệt hoặc lú lẫn.

Để phòng bệnh, chuyên gia khuyến cáo người dân tuân thủ nguyên tắc ăn chín, uống sôi; tuyệt đối không ăn thịt lợn bệnh, các món tái, nem chua hay rau sống chưa đảm bảo vệ sinh. Ấu trùng chỉ bị tiêu diệt ở nhiệt độ 75 độ C trong tối thiểu 5 phút hoặc đun sôi trên 2 phút. Các hộ chăn nuôi cần quản lý chặt chẽ nguồn chất thải, không nuôi lợn thả rông để cắt đứt nguồn lây nhiễm ra cộng đồng.

Thúy Quỳnh