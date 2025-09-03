Sân chơi sáng tạo nội dung Vietnam iContent trở lại mùa hai

Vietnam iContent 2025 - sân chơi dành cho nhà sáng tạo nội dung số, trở lại với quy mô lớn hơn cùng nhiều hoạt động hấp dẫn, kéo dài tháng 9-11 năm nay.

Trong bối cảnh công nghệ, nền tảng truyền thông (blog, website, podcast, TikTok, YouTube, Instagram) và thương mại điện tử bùng nổ, các nhà sáng tạo nội dung (content creation) trở thành một trong những lực lượng quan trọng góp phần định hình nhiều xu hướng sản xuất nội dung, tiêu dùng, thậm chí là mắt xích quan trọng góp phần lan tỏa văn hóa.

Thực tế cho thấy, qua mạng xã hội, rất nhiều video, hình ảnh, câu từ dễ dàng chạm đến hàng triệu người. Khi ấy, nhà sáng tạo nội dung không chỉ là người kể chuyện, mà có thể truyền cảm hứng, gìn giữ và lan tỏa giá trị tích cực, nhân văn. Tại Việt Nam, không ít Youtuber, blogger, influencer (người có sức ảnh hưởng) hoặc làm việc trong các công ty (content writer, social media creator) thể hiện rõ bản sắc cá nhân, tạo giá trị thực tiễn cho cộng đồng lẫn doanh nghiệp qua sản phẩm, ý tưởng của mình.

Sau thành công của mùa đầu tiên, Vietnam iContent 2025 trở lại với quy mô, tầm nhìn sâu rộng hơn, do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức.

Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển.

"Chúng tôi muốn xây dựng môi trường sáng tạo nội dung lành mạnh, tích cực và bền vững để mỗi đơn vị, nền tảng lẫn cá nhân trở thành ngọn lửa góp phần thắp sáng, làm rạng rỡ hình ảnh Việt Nam trên bản đồ số toàn cầu", đại diện ban tổ chức cho hay.

Ban tổ chức sẽ sớm công bố thời gian mở cổng đề cử Vietnam iContent Awards, tiêu chí, cơ cấu chấm giải và những gương mặt quan trọng đảm nhận vai trò giám khảo.

Những cá nhân được vinh danh tại Vietnam iContent Awards 2024. Ảnh: BTC

Trong lần đầu tổ chức, Vietnam iContent nhận nhiều phản hồi tích cực liên quan đến quy mô sự kiện, hoạt động đồng hành đa dạng, không gian triển lãm, sân khấu đêm trao giải, sự xuất hiện của đại diện ban ngành cùng loạt nhân vật có tầm ảnh hưởng, tiết mục nghệ thuật đến chủ nhân từng hạng mục giải thưởng.

Ở gala ngày 30/11/2024, ban tổ chức lần lượt trao 9 giải. Khoai lang thang lập cú đúp gồm: "Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất" (hạng mục duy nhất được đánh giá trên 100% lượt bình chọn của độc giả) và "Nhà sáng tạo nội dung của năm". Anh trai vượt ngàn chông gai là "Chương trình truyền hình truyền cảm hứng". Show thực tế Anh trai say hi thắng giải "Hiện tượng số của năm".

Đi giữa trời rực rỡ được vinh danh "Âm nhạc truyền cảm hứng". "Nhà sáng tạo nội dung triển vọng" gọi tên Ninh Anh Bùi. Khánh Vy là "Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng"."Kênh/Trang/Nhóm cộng đồng của năm" là Check in Vietnam.

"Nền tảng giải trí Việt của năm" thuộc về FPT Play. Hoa hậu H'Hen Niê và MC Quyền Linh cùng được xướng tên ở giải "Cá nhân vì cộng đồng". Sài Gòn Xanh, tập đoàn Hoa sen thắng "Tổ chức vì cộng đồng"

Đạo diễn Hoàng Nam - chủ kênh YouTube "Challenge me - Hãy thách thức tôi" kiêm giám khảo Vietnam iContent Awards 2024 đánh giá cao vai trò của các nhà sáng tạo nội dung trong đời sống thông tin, giải trí, xã hội, cũng như sự chủ động của Nhà nước trong việc điều hành, định hướng, qua đó khuyến khích sự cống hiến sáng tạo mang tính tích cực.

Hiếu Châu