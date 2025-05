Sân chơi mùa hè sôi động cho trẻ tại ngày hội Phú Mỹ Hưng

Ngày hội "Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em" lần thứ 14 được tổ chức vào dịp 1/6, mang đến cho trẻ sân chơi hè với đa dạng hoạt động: thể thao, sáng tạo, nghệ thuật…

Chương trình mở cửa tự do chào đóncác bé tham gia từ 8h đến 18h ngày 1/6, tại khu hồ Bán Nguyệt, đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM. Đây là sự kiện thường niên do Phú Mỹ Hưng và Konnit Group đồng tổ chức. Chương trình khuyến khích trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi, vận động và trải nghiệm, mang đến khoảnh khắc gắn kết cho các thành viên trong gia đình. Ngày hội cũng thuộc chuỗi sự kiện cộng đồng do Công ty Phú Mỹ Hưng tổ chức, với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân khu đô thị nói riêng và người dân TP HCM.

Không khí sôi động tại ngày hội năm 2024. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Chương trình năm nay có chủ đề "Lễ hội mùa hè - chơi để học" nhằm chào mừng Quốc tế thiếu nhi (1/6) và Quốc tế vui chơi (11/6). Tại đây các em nhỏ được tham gia đa dạng trò chơi từ vận động, thể thao đến sáng tạo, nghệ thuật và khoa học, giúp gia tăng các kỹ năng qua chơi vui - học điều hữu ích.

Không gian ngày hội được thiết kế theo từng khu vực, như hành trình trải nghiệm, mang lại cảm giác chinh phục, khám phá cho các bé thông qua các trò chơi. Trong đó, khu thể thao - vận động với nhiều những trò chơi như: đá bóng, bắn cung, ném bóng, thảy vòng, nhà hơi, cầu trượt...

Ban tổ chức thiết kế đa dạng trò chơi. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Khu khoa học - nghệ thuật có các trò chơi mang tính khám phá, trải nghiệm như: khảo cổ, giải mã mẫu vật, truy tìm manh mối, xếp đá thăng bằng, thử tài sa khoáng, đấu trí cùng robot, du hành vũ trụ, sáng tạo tranh cát... Không gian trò chơi dân gian với nhiều trò chơi đậm đà bản sắc văn hóa: kéo co, nhảy bao bố, ô ăn quan, cướp cờ, lựa đậu, bịt mắt đập lon...

Với khu đua xe thăng bằng, phụ huynh cần đăng ký cho các con trước khi tham gia. Đây là nơi tổ chức các cuộc đua xe thăng bằng cho các bé ở lứa tuổi mầm non...

Các bé vừa được vui chơi vừa được nhận quà tặng từ chương trình. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Khi hoàn thành trò chơi ở mỗi khu vực, các bé sẽ nhận được phiếu đổi quà. Phiếu này có thể đổi sang nhiều phần quà như: dụng cụ học tập, ba lô, bánh, kẹo, kem, gấu bông, đồ chơi... Song song đó, ngày hội còn tổ chức nhiều tiết mục trình diễn văn nghệ trong lễ khai mạc.

