Sân bay Vinh rạn nứt, 20 chuyến bay bị hoãn

Nghệ AnĐường băng sân bay Vinh bị nứt lớp bêtông nhựa trên diện tích 40 m2, khiến 20 chuyến bay phải tạm hoãn, sáng 3/7.

Lực lượng an ninh Cảng hàng không quốc tế Vinh phát hiện nhiều mảng bêtông nhựa tại đường cất cánh bị rạn nứt. Sau khi thực hiện bốn chuyến bay trước 10h sáng nay, Cảng đã tạm hoãn 20 chuyến đến và đi để khắc phục sự cố.

Đường băng sân bay Vinh bị hư hỏng bêtông nhựa. Ảnh: CTV

Ông Hoàng Văn Thư, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Vinh, cho biết đường băng bị nứt lớp bêtông nhựa trên cùng, phạm vi dài 8 m, rộng hơn 5 m. Đơn vị đã gọi nhà thầu kiểm tra, chuẩn bị bêtông nhựa sửa chữa, sau đó điều xe cào bóc lớp bị nứt để lu rèn... Dự kiến việc sửa chữa bắt đầu lúc 15h và đường băng có thể hoạt động trở lại 18h cùng ngày.

"Lớp bêtông nhựa bề mặt bị mất kết dính với lớp bêtông xi măng bên dưới. Nguyên nhân đường băng nứt có thể do nắng nóng, bên cạnh đó là lực tác động của tàu bay khi lấy đà cất cánh gây bong lớp bêtông nhựa. Từ trước đến nay, đường băng hoạt động bình thường, chưa xảy ra sự cố", ông Thư nói.

Hành khách bị lỡ chuyến tại sân bay Vinh, trưa 3/7. Ảnh: Hùng Lê

Gần 12h cùng ngày, tại quầy làm thủ tục của các hãng bay ở sân bay Vinh, hàng trăm hành khách hoàn vé và hỏi lịch trình đi lại khi chuyến bay bị tạm hoãn.

Anh Trần Văn Tuyên, trú xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, cho biết sáng nay có lịch bay lúc 9h15 từ Vinh đi TP HCM. Sau khi làm xong thủ tục check-in, ổn định vị trí, anh cùng gần 160 hành khách được cơ trưởng thông báo đường băng bị nứt, buộc phải quay lại ga chờ hướng dẫn tiếp theo.

"Sự cố khiến tôi lỡ lịch, phải gọi người thân đến chở về nhà", anh Tuyên nói. Theo lãnh đạo của một hãng hàng không, với chuyến bay bị hủy vì lý do an toàn, hãng sẽ bay bù sau khi tình hình ổn định trở lại.

Sân bay Vinh có diện tích 30.000 m2 với một đường cất hạ cánh dài 2.400 m, rộng 45 m, bề mặt bêtông at-phan, đưa vào sử dụng cuối năm 2003. Sân đỗ máy bay (apron) có diện tích 38.438 m² đáp ứng 7 vị trí đỗ máy bay. Mỗi ngày sân bay thực hiện 21-26 chuyến.

Nghệ An cũng như các tỉnh miền Bắc và Trung vừa qua nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi hơn 40 độ C.

Đức Hùng