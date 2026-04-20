Sân bay tốt nhất thế giới đón khách cao kỷ lục giữa xung đột Trung Đông

Sân bay quốc tế Changi, Singapore ghi nhận đón 70,4 triệu lượt khách trong 12 tháng qua, mức cao nhất kể từ khi đi vào hoạt động.

Theo báo cáo định kỳ công bố ngày 17/4 của Tập đoàn sân bay Changi (CAG), tính chung 12 tháng (kết thúc vào tháng 3/2026), sân bay này phục vụ 70,4 triệu lượt khách, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cao nhất trong lịch sử vận hành của Changi, vượt qua kỷ lục cũ giai đoạn trước dịch Covid-19.

Trong quý I, sân bay đón 17,6 triệu lượt hành khách, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số chuyến bay cất và hạ cánh đạt 95.300 chuyến. Theo tờ The Straits Times, sự tăng trưởng này diễn ra bất chấp sự sụt giảm mạnh về lưu lượng hành khách trên các đường bay Trung Đông. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhu cầu từ thị trường Bắc Á và châu Âu, bù đắp cho sự sụt giảm 80% lượng khách tại khu vực Trung Đông.

Trước tình trạng hủy chuyến tại khu vực Trung Đông, CAG cho biết đã phối hợp với các hãng hàng không để điều chỉnh lịch trình. Trong tháng 3, khoảng 90 chuyến bay bổ sung đã được triển khai kết nối Singapore với các thành phố như Frankfurt, London, Munich, Paris, Perth và Sydney nhằm cung cấp phương án thay thế cho hành khách.

Thác nước nhân tạo trong sân bay Changi. Ảnh: Annice Lyn

Theo CAG, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Australia và Ấn Độ tiếp tục là 5 thị trường lớn nhất của sân bay Changi. Thị trường Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất với 26,5%, theo sau là Trung Quốc gần 18%. Về mạng lưới đường bay, các chuyến bay từ Changi kết nối đến Kuala Lumpur, Bangkok, Jakarta, Tokyo và Hong Kong duy trì vị thế những chặng bay bận rộn nhất.

Mạng lưới bay tại khu vực Đông Nam Á và Australia cũng được mở rộng. Hãng Scoot triển khai thêm các chuyến bay đến Chiang Rai, Thái Lan và Palembang, Indonesia. Jetstar Airways ra mắt các tuyến mới đến Sunshine Coast và Newcastle, Australia, nâng tổng số thành phố tại Australia có đường bay trực tiếp đến Changi lên 9 điểm.

CAG cũng thông báo bắt đầu thực hiện dự án tái thiết khu vực nhà ga CIP (Commercially Important Persons) cũ thành một tổ hợp dịch vụ và nhà ga riêng biệt cho nhóm hành khách cao cấp. Dự án tọa lạc tại phía nam nhà ga số 2 (T2), dự kiến đi vào hoạt động từ giữa năm 2027.

Nhà ga mới sẽ bao gồm các phòng chờ, phòng nghỉ riêng, khu vực ẩm thực và không gian dành cho các sự kiện tập thể. Theo thiết kế, hành khách tại đây có quy trình làm thủ tục riêng biệt, lối đi tắt ra cửa máy bay và kết nối trực tiếp với khu vực mua sắm tại sân bay.

Bà Ang Siew Min, Phó Chủ tịch cấp cao của CAG, cho biết việc nâng cấp nhà ga riêng nhằm đáp ứng nhu cầu về dịch vụ cá nhân hóa và chuyên biệt cho phân khúc khách hàng cao cấp, thay thế cho mô hình nhà ga CIP trước đây.

Trong năm 2025, Changi từng xác lập kỷ lục với 69,98 triệu lượt hành khách. Changi vừa được tổ chức hàng không Skytrax vinh danh là sân bay tốt nhất thế giới năm 2026. Đây là năm thứ hai liên tiếp sân bay này giữ vị trí dẫn đầu sau khi xếp hạng nhất vào năm 2025 và hạng nhì vào năm 2024.

Mai Phương (Theo Asian Aviation, The Straits Times)