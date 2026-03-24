Sân bay quá tải, Đà Nẵng đề nghị tăng nhân lực xuất nhập cảnh

Đà Nẵng kiến nghị tăng cường lực lượng làm thủ tục xuất nhập cảnh, mở tối đa quầy và mở rộng Autogate để giảm ùn tắc tại sân bay quốc tế.

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi vừa gửi văn bản đề nghị các bộ, ngành phối hợp tháo gỡ khó khăn cho sân bay quốc tế Đà Nẵng trong bối cảnh lượng khách tăng 20-30% mỗi năm, đạt 130-170 chuyến bay/ngày, trong đó có 60-70 chuyến quốc tế.

Năm 2025, sản lượng hành khách đã vượt công suất khai thác, với nhà ga quốc nội (T1) phục vụ 7,5 triệu/6 triệu khách và nhà ga quốc tế (T2) 6,8 triệu/4 triệu khách. Do đặc thù múi giờ và nhu cầu du lịch, các chuyến bay quốc tế tập trung vào trưa và ban đêm khiến khu vực check-in, soi chiếu và xuất nhập cảnh thường xuyên quá tải, hành khách phải chờ đợi lâu.

Hành khách làm thủ tục tại Nhà ga quốc tế Đà Nẵng, tháng 4/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Để khắc phục, thành phố đề nghị Bộ Công an chỉ đạo tăng nhân lực xuất nhập cảnh, mở tối đa quầy làm thủ tục, mở rộng hệ thống Autogate và đơn giản hóa quy trình kiểm soát. Ngành hải quan cũng được kiến nghị bố trí đủ nhân lực, tăng phân luồng và ứng dụng công nghệ để rút ngắn thời gian kiểm tra.

Cùng với đó, Đà Nẵng kiến nghị đẩy nhanh mở rộng nhà ga, sân đỗ; điều phối slot bay hợp lý, hạn chế dồn chuyến; tối ưu quy trình phục vụ và điều tiết luồng hành khách nhằm giảm ùn tắc, nâng chất lượng dịch vụ.

UBND thành phố đề nghị Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đẩy nhanh nâng cấp đường băng, tối ưu khai thác nhà ga, bố trí lại không gian và bổ sung khu soi chiếu; đồng thời yêu cầu nhà ga quốc tế điều tiết khách, tối ưu quy trình, tăng năng lực khai thác.

Nguyễn Đông