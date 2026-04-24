Sân bay Long Thành vào chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027

Năm 2027, Quốc hội sẽ giám sát loạt dự án giao thông trọng điểm, trong đó có Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP HCM.

Sáng 24/4, Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027. Bên cạnh các nội dung về kinh tế xã hội, thu chi ngân sách và chống lãng phí, tại kỳ họp 3 (giữa năm 2027) Quốc hội sẽ giám sát về công tác thi hành án, thi hành tạm giữ, tạm giam; bảo vệ môi trường và phòng, chống ma túy.

Đối với dự án hạ tầng trọng điểm, Quốc hội giám sát việc thực hiện các nghị quyết Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam; chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, TP HCM.

Các đại biểu Quốc hội tại phiên họp sáng 24/4. Ảnh: Hoàng Phong

Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia với quy mô khoảng 5.000 ha, tổng mức đầu tư gần 337.000 tỷ đồng. Cuối năm 2025, một số hạng mục giai đoạn 1 đã hoàn thành và đón các chuyến bay đầu tiên.

Đầu tháng 3, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam thông tin Chủ tịch Hội đồng quản trị Vũ Thế Phiệt bị Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra hành vivi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Ngày 8/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã khai trừ Đảng ông Lại Xuân Thanh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Tiến Việt do vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, liên quan công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cơ quan này cũng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét kỷ luật ông Vũ Thế Phiệt.

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ xem xét Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính".

Ngoài ra, Quốc hội cũng giám sát việc thực hiện nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; chính sách đặc thù phát triển các địa phương gồm Khánh Hòa, Đà Nẵng, Nghệ An.

Quốc hội cũng xem xét việc thực hiện chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; vành đai 3 TP HCM; đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Sơn Hà